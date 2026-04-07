Количество региональных пассажирских автобусных маршрутов в этом году останется практически неизменным - около 6400, но на 0,2% (400 тыс. км) будет сокращена протяженность маршрутов, пишут общественные СМИ.

Однако из-за недостаточного количества пассажиров, доходов от билетов, а также высоких затрат уже сейчас решается вопрос об изменениях в маршрутной сети путем создания пересадочных пунктов.

В этом году общая протяженность сети пассажирских автобусных маршрутов в Латвии составляет 73,76 млн км. Сокращение на 400 тыс. км не является существенным, но все же дает экономию, признали в Автотранспортной дирекции (АТД).

Зато оно затрагивает часть населения: уже сейчас создает и еще создаст проблемы жителям в регионах. Так, жительница Саулкрастского края Яна встревожена существенным сокращением автобусных рейсов на маршрутах Лимбажи-Сигулда-Саулкрасты.

"Часть рейсов сокращена даже вдвое или больше. Например, на маршруте Рига-Айнажи вместо 21 рейса сейчас остались лишь 10, а на маршруте Рига-Саулкрасты-Лимбажи, на котором было четыре рейса, в будущем не останется ни одного. По какому праву АТД собирается запретить жителям передвигаться? Это сознательная изоляция региона, которая проводится "по-тихому", в надежде, что жители заметят это только утром 1 июля на пустых остановках".

АТД отвечает, что на этих маршрутах пассажиров было очень мало и содержать их нерентабельно.

"Там, где есть возможность соединить эти рейсы с железной дорогой, это мы и делаем. На станции Саулкрасты ведутся работы по улучшению инфраструктуры, софинансируемые государством, поэтому мы планируем связать автобусные рейсы с графиком движения поездов", - пояснил руководитель департамента общественного транспорта АТД Томас Бейкулис.

АТД отмечает тот факт, что число пассажиров до сих пор не достигло предшествовавшего пандемии уровня. Повлияло и то, что многие теперь выбирают удаленный или гибридный формат работы. Рост числа пассажиров по сравнению с прошлым годом составил пару процентов.

Ассоциация пассажирских перевозчиков планирует еще обсудить с дирекцией планы на этот год, но АТД допускает, что могут последовать изменения в отдельных рейсах.