Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) ограничил доступ ещё к 19 интернет-сайтам, распространяющим российскую пропаганду, свидетельствует опубликованная информация в официальном издании «Latvijas Vēstnesis», пишет ЛЕТА.

Доступ ограничен сайтам "glava.region08.ru", "voenschet.ru", "smolensk-i.ru", "героисвоеговремени-смоленск.рф", "contract.smolensk.ru", "spravka-svo.ru", "vyazmaeparh.ru", "yurist-svo.ru" и "smol.aif.ru".

Также доступ ограничен сайтам "75.ru", "riakalm.ru", "sgu.ru", "sovetskaya-adygeya.ru", "anapa-official.ru", "kubsu.ru", "gorodarmavir.ru", "pyatigorsk.gosuslugi.ru", "подписать-контракт-сво.рф" и "rodina.ru".

NEPLP получила информацию от компетентного государственного органа о том, что размещённый на этих сайтах контент противоречит интересам информационного пространства и национальной безопасности Латвии.

На части этих сайтов распространяется односторонняя и тенденциозная информация о войне России против Украины, оправдывается российская военная агрессия, легитимизируется принадлежность оккупированных и аннексированных украинских территорий России, мобилизуется информационная и общественная поддержка российских военных, участвующих в боевых действиях в Украине, а также формируется чувство принадлежности и позитивное отношение к России.

По оценке компетентных государственных органов, это может негативно повлиять на сплочённость общества Латвии, межэтнические отношения, понимание ценностей, принадлежность жителей к единому информационному пространству, а также на солидарность и поддержку Латвией Украины в вопросах её независимости, суверенитета и территориальной целостности.

Подобные решения об ограничении доступа к сайтам, распространяющим российскую пропаганду, NEPLP принимал и ранее.