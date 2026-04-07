Заразная и опасная корь, которая, казалось, была искоренена в Латвии, вновь вернулась. Уже зарегистрировано 38 случаев заболевания. Это свидетельствует о недостаточном уровне коллективного иммунитета.

Учитывая обострение ситуации, принято решение изменить календарь детской вакцинации, сообщают Новости ТВ3.

Хотя вакцинация против кори в Латвии началась ещё в 1968 году и заболеваемость снизилась с примерно 15 тысяч случаев в год до одного, в последнее время ситуация снова ухудшается.

В настоящее время заболели несколько десятков человек. Около 14 000, или 4% детей в возрасте от 1 до 17 лет, не получили ни одной прививки от кори, и лишь 18,9% практик семейных врачей достигают необходимого уровня вакцинации в 95%, который является критическим порогом для предотвращения распространения вируса в обществе.

Сейчас вакцинация проводится в два этапа: первая доза — в младенческом возрасте, ревакцинация — в 7 лет. Между первой и второй прививкой образуется рискованный период, когда ребёнок менее защищён.

Чтобы снизить риски, планируется изменить календарь вакцинации — перенести вторую прививку с семи на четыре года.

Эта идея не новая. Эксперты предупреждали об этом ещё два года назад, когда росли опасения возможной вспышки. Тогда изменения не были введены из-за нехватки финансирования. Сейчас министерство обещает найти средства и одновременно усилить работу с семейными врачами, чтобы понять, почему часть родителей отказывается от вакцинации или откладывает её.

"Совет по иммунизации не был услышан с этой рекомендацией. До действий дело не дошло. В итоге мы пришли к вспышке, о которой предупреждали и к которой нужно было готовиться. И вот мы здесь. В связи со вспышкой решение принято", — заявила руководитель Центра семейной вакцинации Детской больницы Даце Завадска.

"Эту рекомендацию я действительно не заметил тогда, два года назад", — сказал министр здравоохранения Хосам Абу Мери.

Теперь финансирование — около 300 тысяч евро — планируют найти в существующем бюджете, чтобы уже во второй половине этого года начать вакцинацию по новому календарю.

Однако основной вызов будет другим. Исследования показывают, что до 40% родителей откладывают прививки, а каждый третий не делает их вовсе из-за собственных убеждений.

"Часть сомневается, потому что считает, что такой болезни не существует. Многие откладывают безосновательно — из-за насморка, кашля, хотят, чтобы ребёнок подрос, что не имеет оснований. А часть действительно верит абсурдным утверждениям антивакцинального движения", — пояснила Завадска.

Работа в этом направлении также будет усилена, оценивая ситуацию в практиках семейных врачей.

"Мы дали Центру профилактики и контроля заболеваний и Национальной службе здоровья один месяц, после чего будет проведён анализ, выясним и будем разговаривать индивидуально там, где есть признаки проблем", — отметил министр.

Корь — это не только сыпь и температура. Она может вызывать тяжёлые осложнения — от пневмонии до смертельно опасных состояний. Именно поэтому опрошенные журналистами молодые мамы поддерживают изменение календаря вакцинации.

"У нас обеих дети примерно годовалые, и то, что происходит, вызывает тревогу. Болезни, которые считались искоренёнными, возвращаются, и дети могут заболеть", — говорит Илута.

"Всё-таки XXI век, медицина себя доказала. У нас есть дети, мы хотим их защитить. И сами вакцинированы. Вся семья, близкие — это важно", — говорит Анна.

"Я не углублялась, но обычно прислушиваюсь к семейному врачу и доверяю ему", — отмечает Анете.

В Латвии вакцинация против кори оплачивается государством, однако решение принимают родители. И именно от этого выбора зависит, станет ли вспышка кори кратковременным предупреждением или серьёзным кризисом общественного здоровья.