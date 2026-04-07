С апреля на дорогах Латвии рядом с фоторадарами появились новые устройства контроля движения — это стационарные видеокамеры, установленные на 23 различных участках дорог.

Подобно привычным радарам контроля скорости, эти устройства теперь будут фиксировать такие нарушения, как отсутствие страховки или технического осмотра, сообщают Новости ТВ3.

Один из участков, где начала работать новая камера, — Рижская окружная дорога. Там она установлена в месте, где уже действует дорожная метеорологическая станция. Сама камера небольшая по размеру, поэтому её не так просто заметить, однако перед каждой из них размещён предупреждающий дорожный знак — «Контрольное устройство».

Для водителя, соблюдающего правила дорожного движения и у которого, что называется, «все документы в порядке», эти видеокамеры ничего не изменят. Однако забывчивые или недобросовестные водители, попадая в поле зрения камер, рискуют получить штрафные уведомления.

Эти камеры не фиксируют превышение скорости, но выявляют и автоматически назначают штрафы за другие административные нарушения.

Речь идёт об отсутствии полиса OCTA, отсутствии действующего технического осмотра, использовании транспортного средства, не зарегистрированного в установленном порядке, а также об отсутствии виньетки на участках дорог, где она обязательна.

Руководитель Бюро управления безопасностью дорожного движения Госполиции Сабине Ирбениеце-Чесле пояснила:

"Размещение технических средств направлено на повышение безопасности дорожного движения, дисциплинируя водителей. И места установки выбираются не случайно — они определяются с учётом статистики, данных по безопасности движения и интенсивности транспортного потока. Это основные аспекты".

Всего новые устройства контроля размещены на 23 участках дорог, охватывая все регионы Латвии и дороги разного значения. Это означает, что избежать ответственности, например, при езде без OCTA или технического осмотра, станет сложнее. В то же время камеры могут помочь и в расследовании других правонарушений. В полиции также подчёркивают, что наряду со стационарными фоторадарами эти устройства облегчают их работу, позволяя больше ресурсов направлять на патрулирование дорог.

"Соответственно, мы можем направить живую силу на контроль дорожного движения — выявление водителей в состоянии алкогольного опьянения, соблюдение скоростного режима, а также агрессивного вождения", — отметила Ирбениеце-Чесле.

Следует напомнить, что если нарушения фиксируются техническими средствами, штрафы достаточно высокие. Например, за отсутствие полиса OCTA, если это выявлено радаром или видеокамерой, автоматически применяется штраф в размере 350 евро. В прошлом году сразу после превышения скорости именно езда без страховки была самым частым нарушением, зафиксированным радарами — всего зарегистрировано более 7000 таких случаев.