Синоптики предупредили о завтрашней перемене погоды

Наша Латвия
Дата публикации: 07.04.2026
LETA
Изображение к статье: Синоптики предупредили о завтрашней перемене погоды

В среду облачность в Латвии уменьшится, ожидается более солнечная погода, прогнозируют синоптики.

Ночью местами еще пройдут небольшие дожди, днем будет сухо. Температура воздуха ночью понизится до -2...+3 градусов, днем воздух прогреется до +4...+9 градусов.

Будет дуть слабый и умеренный северный, северо-восточный ветер, во второй половине дня - порывами до 11-16 метров в секунду.

В Риге в ближайшие сутки ожидается переменная облачность, без осадков. Северный ветер в порывах составит до 15 метров в секунду, а температура воздуха - +2…+7 градусов.

#Рига #погода #ветер #Латвия #прогноз #дождь #температура
