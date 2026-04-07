Стало известно, как будет выглядеть обновлённая башня на Закюсале (фото) 0 496

Наша Латвия
Дата публикации: 07.04.2026
BB.LV
Стало известно, как будет выглядеть обновлённая башня на Закюсале (фото)

Стали известны победители конкурса эскизов, разработавшие новую концепцию интерьера Рижской радио- и телебашни.

В настоящее время продолжается конкурс закупки строительных работ, однако ожидается, что чуть более чем через три года башня на Закюсале вновь будет открыта для посетителей, сообщает передача «900 секунд» (ТВ3).

Победителем конкурса стала команда группы компаний «Vincents». Разработанная ими концепция наилучшим образом соответствует требованиям Латвийского государственного центра радио и телевидения (LVRTC).

Представитель победителей отметил, что над проектом работала профессиональная и увлечённая команда. "Это очень знаковый объект в Латвии и странах Балтии, поэтому мы с энтузиазмом включились в работу и вложили всё лучшее, что могли", — сказал член правления группы компаний «Vincents» Алвис Амантов.

Он рассказал, что в башне появятся застеклённые смотровые балконы, с которых с помощью биноклей можно будет рассматривать важнейшие объекты панорамы Риги.

На первом этаже посетители смогут познакомиться с историей башни. Поднимаясь выше, можно будет посетить несколько смотровых площадок. Первая будет оборудована шестью кубами, в которые можно будет зайти и насладиться окружающим видом.

Ещё выше расположится открытая смотровая площадка, где посетители смогут ощутить ветер, а самые смелые на высоте более 200 метров смогут пройтись вдоль края платформы.

Проект модернизации также предусматривает размещение в башне помещений для сотрудников LVRTC. Архитектор Сергей Никифоров отметил, что это важная часть общей концепции.

"Важно, чтобы туристы не приезжали сюда как на пустынный остров. Сюда переедут все службы заказчика, и это необходимо, чтобы здесь кипела жизнь. Таким образом, на Закюсалу вернётся присутствие людей, что крайне важно. Не может быть пустого места в самом центре города", — подчеркнул Никифоров.

В настоящее время продолжается закупка строительных работ. Команда центра радио и телевидения ожидает успешного завершения конкурса. После этого планируется, что в течение трёх лет башня будет открыта для посетителей.

#туризм #дизайн #Латвия #строительство #путешествия #конкурс #архитектура #развлечения #реконструкция
