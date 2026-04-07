Во вторник в Латвии сохранится прохладная погода 0 129

Дата публикации: 07.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Во вторник в Латвии сохранится прохладная погода
ФОТО: LETA

Во вторник в Латвии сохранится прохладная, влажная и ветреная погода, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

Сила осадков и ветра будет меньше, чем за последние сутки. В течение дня во многих местах сквозь облака будет пробиваться солнце.

Северный, северо-западный ветер в порывах местами будет достигать 11–16 метров в секунду, на побережье — до 19 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит всего +3..+7 градусов.

В Риге временами будет идти дождь, к вечеру облаков станет меньше. Северный, северо-западный ветер в порывах достигнет скорости до 17 метров в секунду. Температура воздуха не превысит +6 градусов.

Погодные условия определяет западная периферия циклона. Атмосферное давление на уровне моря составит от 999 гектопаскалей на границе с Россией до 1010 гектопаскалей на южном побережье Курземе.

#Рига #погода #ветер #Латвия #прогноз #дождь #температура
