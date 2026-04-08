150 евро на стоматолога: народ собирает подписи

Наша Латвия
Дата публикации: 08.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: 150 евро на стоматолога: народ собирает подписи

На портале manabalss.lv появилась еще одна «медицинская инициатива».

Недавний опрос показал, что латвийцев «удерживают» от посещения врача очереди и дороговизна медицинских услуг. Но если к семейному врачу и врачу-специалисту, хоть и с учетом длинных очередей, но можно попасть в рамках квот (то есть за госсчет), то стоматология для взрослых — полностью платная услуга. Для пенсионеров с низкими доходами удаление зубов и протезирование часто недоступны из-за высоких затрат. Это приводит к тяжелым проблемам со здоровьем, недостаточному питанию и социальной отчужденности. Стоматология — это не роскошь, а необходимая услуга для поддержания качества жизни. И вот вчера на портале manabalss.lv начат сбор подписей под инициативой о выделении государством дотации пенсионерам, а также малообеспеченным и малоимущим на минимальную стоматологическую помощь в размере 150 евро в год.

Автор инициативы Алиса Волкова призывают ввести «оплаченную корзину стоматологических услуг для пенсионеров и малообеспеченных лиц, чтобы обеспечить основные потребности — жизнь без боли и способность принимать полноценное питание.»

Услугу можно будет получить в любом стоматологическом учреждении (как государственном, так и частном), имеющем договор с Национальной службой здоровья (НСЗ) о реализации этой программы, или же в частных клиниках, оплачивая услуги на месте во время посещения, а затем подавая квитанцию в ГАСС (или НСЗ) для получения компенсации.

Принцип накопления (необязательный, но рекомендуется): если лицо не использует всю сумму в течение одного года, она может быть перенесена на следующий год (например, чтобы накопить на более сложное протезирование), но без превышения общего лимита 300 евро в двухлетний период. Напомним, что для того, чтобы инициатива поступила в Сейм и была там рассмотрена, необходимо собрать не менее 10 тысяч подписей граждан ЛР, имеющих право голоса. На то, чтобы подписать инициативу при помощи электронной подписи или через авторизацию интернет-банка у вас уйдет всего несколько минут.

Отметим, что это далеко не первая «медицинская инициатива» - недавно было собрано более 10 тысяч подписей под призывом обеспечить больных сахарным диабетом первого типа специальными анализаторами.

#здравоохранение #медицина #пенсионеры #Латвия #компенсация #стоматология #инициатива
Автор - Абик Элкин
