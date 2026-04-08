Чтобы обеспечить поездки в аэропорт и обратно в ночное время, с 18 апреля будут введены ночные рейсы автобуса маршрута №22 по маршруту «Центр — аэропорт». В ночное время автобус будет курсировать под номером N22.

Маршрут N22 будет отправляться от остановки «Stacijas laukums» на улице Марияс до аэропорта Риги и обратно в центр города. Автобус будет курсировать ежедневно с интервалом в один час.

На участке от центра города до аэропорта автобус будет следовать по маршруту №22 и останавливаться на тех же остановках. Остановки будут осуществляться по требованию.

Стоимость проезда и льготы на этом маршруте будут такими же, как и на других маршрутах «Rīgas satiksme». Также пассажиры смогут приобрести билет у водителя, оплатив банковской картой.

В связи с введением маршрута N22 будут внесены изменения и в расписание автобуса №22. Последний рейс с улицы Абренес в аэропорт будет отправляться в 23:30, а из аэропорта на улицу Абренес — в 0:10. Также будут внесены небольшие изменения в расписание отдельных рейсов по выходным.

Оборот «Rīgas satiksme» в прошлом году, по предварительным данным, составил 53,622 млн евро, что на 2,2% больше, чем годом ранее, а прибыль компании выросла в несколько раз — до 10,474 млн евро.

«Rīgas satiksme» обеспечивает пассажирские перевозки автобусами, трамваями и троллейбусами в Риге, а также управляет парковками на городских улицах. Единственным владельцем предприятия является Рижская дума.