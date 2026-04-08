Шесть тяжелобольных пациентов с угрозой для жизни уже получили положительное решение об оплате срочно необходимых им лекарств в рамках новой системы. Государство ввело ее в июле прошлого года как дополнительный механизм — она известна как консилиум трех университетских больниц. На данный момент рассмотрено десять пациентских дел. Чаще всего это случаи редких заболеваний

В Латвии государство обеспечивает тяжелобольных пациентов лекарствами тремя способами: есть список компенсируемых препаратов, индивидуальная компенсация и новый — третий механизм. В экстренных, угрожающих жизни ситуациях консилиум трех университетских больниц принимает решение о лечении в соответствии с международными руководствами.

«Эти поправки к закону и дополнительное финансирование для пациентов в угрожающих жизни ситуациях критически важны. Они дают реальную возможность получить лечение, которое иначе было бы недоступно», — подчеркнула директор по развитию медицинской помощи больницы им. Страдиня Джинета Хейнрихсоне.

В консилиум входят специалисты Детской клинической университетской больницы, Клинической университетской больницы им. Страдиня и Рижской восточной клинической университетской больницы.

Рассмотрено десять дел

Новый механизм компенсации лекарств введен в июле прошлого года. Согласно правилам Кабинета министров, он распространяется на пациентов в неотложных, угрожающих жизни ситуациях, а курс лечения не превышает 12 месяцев. По словам Хейнрихсоне, более детальных уточнений фактически не было.

«То есть, нам как врачам нужно было решить, какие случаи подпадают под этот механизм, к каким диагнозам мы это отнесем, но никаких ограничений по диагнозам мы не устанавливали», — рассказала она.

Тогда рабочая группа представителей больниц разработала критерии. Всего консилиум рассмотрел десять пациентских дел — все в этом году. По шести вынесено положительное решение.

Диагнозы разные

Руководитель клиники внутренних болезней Рижской восточной больницы Петра Крике рассказала, что у пациентов разные диагнозы. На консилиум их направляли их лечащие врачи — состояние больных резко ухудшилось, однако теперь они получили лекарства.

«У пациентов, которые были оценены и нуждались в лечении, диагнозы в основном включают аутовоспалительный компонент, аутоиммунный компонент, а в одном случае — первичный иммунодефицит. Имеющиеся методы лечения не давали этим пациентам хорошего клинического решения, и жизнь пациентов была под угрозой», — пояснила Крике.

Это редкие заболевания, хотя могут быть и другие.

Врач добавила, что именно у пациентов с редкими болезнями чаще возникают нерешенные клинические ситуации: их путь до лекарств и до доказательной базы их эффективности длиннее и сложнее.

«У нас довольно много заболеваний с такими аутоиммунными механизмами, для контроля которых необходимы, например, биологические препараты — относительно дорогостоящие. Если болезнь редкая, существующие механизмы компенсации таких пациентов зачастую не охватывают», — отметила Крике.

Быстрые и эффективные решения

Новый механизм позволяет принимать очень быстрые и эффективные решения, пояснил врач-интернист больницы Страдиня Валдис Гибиетис.

«Без этого препарата пациенту в ближайшее время грозит смерть или очень тяжелые функциональные нарушения и тому подобное.

Хотя это и не прописано прямо, из слов врача следует, что после приема лекарств можно говорить о довольно благоприятных прогнозах. А именно, о достаточно значительных клинических улучшениях.

Другие опрошенные представители консилиума также подчеркнули: нельзя ожидать, что с помощью этого консилиума мы сможем на государственном уровне решить неудовлетворенные потребности онкопациентов в паллиативной помощи, которая включает в себя и паллиативную химиотерапию. Для этого потребовалось бы больше средств. В рамках данного механизма в год доступен один миллион евро.

В Национальной службе здравоохранения сообщили, что на этот год в целом выделено два миллиона евро — плюс миллион за прошлый год, поскольку после запуска системы в июле прошлого года решений консилиума еще не было. Сейчас для шести пациентов зарезервировано около 420 000 евро.