Командир канадского контингента в Латвии временно отстранён - неужели проворовался? 2 2632

Дата публикации: 08.04.2026
LETA
Командир канадских вооружённых сил в Латвии, полковник Джеймс Смит, временно отстранён от должности в связи с обвинениями в нарушениях системы компенсаций и пособий.

Канадская военная полиция предъявила Смиту обвинения 31 марта. Он обвиняется в действиях, наносящих ущерб порядку и дисциплине, в соответствии с Законом о национальной обороне Канады.

«Сегодня, тщательно рассмотрев все существенные факторы и обеспечив процессуальную справедливость, я принял решение временно отстранить полковника Дж. Смита от должности командира оперативной группы в Латвии», — заявил генерал-лейтенант Стив Буавен.

«Это решение принято для обеспечения непрерывности командования и эффективного проведения операций, пока выдвинутое против полковника Смита обвинение рассматривается в системе военной юстиции», — говорится в заявлении Буавена.

Временное командование канадским контингентом в Латвии возьмёт на себя подполковник Джоэл Мейли, который, вероятно, будет исполнять обязанности до середины лета, когда работу начнёт новая команда руководства.

«Полковнику Смиту будут поручены другие обязанности в Канаде до завершения дела», — добавил Буавен.

Расследование в отношении Смита началось в мае прошлого года. Ни Министерство обороны Канады, ни вооружённые силы Канады не раскрывают, в чём именно он подозревается. В заявлении Буавена отмечается, что «в настоящее время нет дополнительной информации, которую можно было бы обнародовать».

