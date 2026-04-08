Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

На авиабазу в Лиелварде прибудут два французских истребителя Rafale

Наша Латвия
Дата публикации: 08.04.2026
LETA
Изображение к статье: На авиабазу в Лиелварде прибудут два французских истребителя Rafale
ФОТО: Unsplash.com

На авиабазу в Лиелварде на следующей неделе, 14 апреля, прибудут два французских истребителя "Rafale", которые в настоящее время в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии размещены на базе военно-воздушных сил Литвы в Шяуляе, сообщили в отделе прессы Министерства обороны.

В мероприятии примут участие командующий Национальными вооруженными силами генерал-майор Каспарс Пуданс, посол Франции в Латвии Мануэль Лафон Рапнуй, послы и военные атташе стран НАТО и руководство военно-воздушных сил.

Как сообщалось, с 1 апреля Испанию в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии с базы в Шяуляе сменили Франция и Румыния, тогда как поддержку миссии с эстонской авиабазы Эмари взял на себя португальский контингент, сменивший итальянские истребители.

В составе французского контингента для выполнения миссии в страны Балтии прибыли четыре истребителя "Dassault Rafale", а Румыния разместила в Шяуляе шесть истребителей "F-16 Fighting Falcon".

Страны НАТО осуществляют патрулирование воздушного пространства Латвии, Литвы и Эстонии на ротационной основе с марта 2004 года, когда страны Балтии были приняты в альянс.

Реагируя на полномасштабное вторжение России в Украину, альянс с марта 2022 года усилил защиту воздушного пространства Балтии, увеличив число военнослужащих и истребителей.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео