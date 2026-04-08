На авиабазу в Лиелварде на следующей неделе, 14 апреля, прибудут два французских истребителя "Rafale", которые в настоящее время в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии размещены на базе военно-воздушных сил Литвы в Шяуляе, сообщили в отделе прессы Министерства обороны.

В мероприятии примут участие командующий Национальными вооруженными силами генерал-майор Каспарс Пуданс, посол Франции в Латвии Мануэль Лафон Рапнуй, послы и военные атташе стран НАТО и руководство военно-воздушных сил.

Как сообщалось, с 1 апреля Испанию в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии с базы в Шяуляе сменили Франция и Румыния, тогда как поддержку миссии с эстонской авиабазы Эмари взял на себя португальский контингент, сменивший итальянские истребители.

В составе французского контингента для выполнения миссии в страны Балтии прибыли четыре истребителя "Dassault Rafale", а Румыния разместила в Шяуляе шесть истребителей "F-16 Fighting Falcon".

Страны НАТО осуществляют патрулирование воздушного пространства Латвии, Литвы и Эстонии на ротационной основе с марта 2004 года, когда страны Балтии были приняты в альянс.

Реагируя на полномасштабное вторжение России в Украину, альянс с марта 2022 года усилил защиту воздушного пространства Балтии, увеличив число военнослужащих и истребителей.