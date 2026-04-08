Когда вернётся тепло: прогноз на следующую неделю

Дата публикации: 08.04.2026
На этой неделе в выходные погодные условия в Латвии существенно не изменятся, однако на следующей неделе температура воздуха временами превысит +15 градусов, свидетельствуют текущие прогнозы погоды, пишет ЛЕТА.

В ближайшие две ночи столбик термометра опустится до 0..-6 градусов, максимальная температура воздуха в четверг не превысит +8 градусов, в пятницу местами воздух прогреется до +11 градусов. Облачность в основном будет небольшой, осадки не ожидаются. Ветер станет слабее.

В субботу и воскресенье облачность увеличится, во многих местах — особенно в юго-восточной части страны — ожидаются кратковременные осадки, возможны не только дождь, но и мокрый снег и небольшой град. При умеренном восточном ветре температура воздуха повысится на несколько градусов.

На следующей неделе временами возможен дождь, но в самые солнечные дни во многих районах страны температура воздуха поднимется выше +15 градусов.

