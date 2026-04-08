Ночью температура воздуха опустится ниже нуля, а что днем?

Наша Латвия
Дата публикации: 08.04.2026
LETA
В ночь на четверг температура воздуха в Латвии понизится до 0...-5 градусов, прогнозируют синоптики.

Небо будет преимущественно ясным, местами в Латгале - облачным. Осадков не ожидается, будет дуть слабый и умеренный северный, северо-восточный ветер.

День пройдет без осадков, с переменной облачностью. Северо-восточный ветер усилится в порывах до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха не превысит +4...+8 градусов.

В Риге в четверг после ясной ночи усилится облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью понизится до -2 градусов, а во второй половине дня составит около +7 градусов.

#Рига #погода #ветер #Латвия #прогноз #ночь #температура
