В то же время наибольшую поддержку среди кандидатов на пост премьер-министра получает Айнарс Шлeсерс (LРV), за ним следуют Андрис Кулбeргс (AS) и Эвика Силиня (JV). При этом значительная часть опрошенных не имеет мнения о будущем премьер-министре.

Согласно результатам опроса, 14,3% респондентов готовы проголосовать за LРV — рост составил 5,9 процентного пункта по сравнению с февральским исследованием Gemius. На втором месте — «Progresīvie» с 14,1% (+0,9 п.п.). Третье место занимает «Jaunā Vienotība» (JV) с 9,4%, при этом поддержка партии снизилась на 5,7 п.п.

Далее следуют Национальное объединение (NA) с 8,4% (–0,5 п.п.) и «Apvienotais saraksts» (AS) с 8,2% (+1,3 п.п.). Партия «Mēs mainām noteikumus» (MMN) набирает 8,1% (+0,8 п.п.), а «Suverēnā Vаra, Apvienība Jaunlatvieši» (SV/AJ) — 6,1% (+0,8 п.п.).

Союз зелёных и крестьян (ZZS) поддерживают 5,2% опрошенных (+1,1 п.п.), «Latvijas attīstībai» (LA) — 3,9% (+1,7 п.п.). «Sаskaņa» (S) получает 2,9% (–1,3 п.п.), а «Stаbilitātei!» (St!) — 2,2% (–0,6 п.п.).

Отвечая на вопрос, за кого из кандидатов на пост премьер-министра они бы проголосовали, 14,5% респондентов указали Айнарса Шлeсерса — рост на 5,2 п.п., что выводит его в лидеры. Андрис Кулбергс (AS) получает 10,4% (–0,9 п.п.), а Эвика Силиня (JV) — 8,6% (–3,3 п.п.).

Далее следуют Юлия Стeпаненко (SV/AJ) с 5,4% (–0,6 п.п.), Алвис Херманис (MMN) с 4,9% (без изменений) и Артис Пабрикс (LA) с 4,9% (–0,7 п.п.). Каспарс Бришкенс (P) получает 4,2% (+0,9 п.п.), а Илзе Индриксоне (NA) — 3,7% (+0,1 п.п.).

Вариант «Нет мнения» выбрали 23,2% респондентов (немного меньше, чем в феврале), вариант «Другое» — 10,8%.

Опрос проводился с 31 марта по 7 апреля среди 1538 интернет-пользователей Латвии. Исследование выполнено с помощью онлайн-анкеты gemiusAdHoc, которая случайным образом показывалась пользователям. Полученные данные были взвешены по возрасту и языку, используемому в семье.