В Циемупе Огрского края улицу Пионеров переименуют в улицу Рассвета (Rītausmas iela), такое решение принято на заседании думы Огрского края.

В мае 2022 года самоуправление Огре решило переименовать улицу Пионеров в улицу Первопроходцев (Celmlaužu iela), однако Административный районный суд, а затем и Административный окружной суд отменили это решение.

С учётом указаний суда о необходимости проведения общественного обсуждения, 30 октября 2025 года дума приняла решение организовать общественное обсуждение переименования улицы Пионеров, предложив несколько вариантов: улица Первопроходцев, Луговая улица, улица Дависа Адамса, улица Лока, Речная улица, улица Циемупе, Первая улица, Молодёжная улица, Ливская улица, улица Рассвета, улица Скаутов и улица Лата.

В ходе общественного обсуждения в ноябре 2025 года наибольшую поддержку получило название «улица Рассвета».

Как сообщалось ранее, в целях уменьшения символов победы Советской армии и периода оккупации СССР, 28 апреля 2022 года депутаты думы Огрского края приняли решение переименовать улицу Пионеров в деревне Циемупе (волость Огресгала) в улицу Скаутов. Однако самоуправление получило предложение от Центра государственного языка (VVC) переименовать её в улицу Первопроходцев.

Как указал VVC в своём заключении, решение думы противоречило правилам топонимики, согласно которым нельзя менять официальное название, если оно полностью соответствует установленным требованиям. Название «улица Пионеров» соответствует этим требованиям, поэтому предложение о его изменении считалось необоснованным.

Слово «пионер» в латышском языке изначально означает «человек, начинающий что-то новое (в какой-либо сфере), первопроходец». Такое же значение оно имеет и в английском языке, откуда было заимствовано.

В период советской оккупации этому слову было придано дополнительное значение — «член детской коммунистической организации», однако, по мнению VVC, сегодня оно утратило актуальность и должно быть забыто. Поэтому дальнейшее использование названия «улица Пионеров» в его исходном значении не свидетельствует о толерантности к символике советского периода.

Учитывая это, VVC предложил изменить официальное название на «улицу Первопроходцев». Такое предложение тогда поддержала и часть жителей нынешней улицы Пионеров.