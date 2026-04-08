В целом в этом году к ранее установленным добавятся 17 новых радаров, и таким образом среднюю скорость будут измерять в 33 местах по всей Латвии. Статистика показывает, что на этих участках число дорожно-транспортных происшествий снижается почти вдвое. Кроме того, поскольку радары также фиксируют отсутствие обязательной страховки гражданской ответственности (OCTA) или непройденный техосмотр, количество таких нарушений за год сократилось на 10 000.

Новый радар на шоссе Кокнесе-Тинужи будет контролировать среднюю скорость на протяжении 20 км, однако опрошенные в Кокнесе водители отметили, что радары следует устанавливать и на региональных дорогах, а не только на шоссе. При этом, по их мнению, ничто так эффективно не снижает скорость, как встреченный на дороге экипаж полиции.

Тем не менее опыт Государственной полиции показывает, что так называемые "письма-сюрпризы" - уведомления о зафиксированных радарами нарушениях и штрафах - с каждым годом заметно сокращаются. Два года назад было зафиксировано в общей сложности 55 000 нарушений, из них 29 000 составили случаи превышения скорости, а также значительное число случаев отсутствия OCTA или техосмотра.

"Если сравнивать эту статистику, то в 2024 году было 9500 случаев проезда транспортных средств без OCTA, в 2025 - 6500. Более чем на 3 тыс. меньше! Безусловно, это произошло благодаря полному контролю потока, который обеспечивает это оборудование", - отметил начальник Управления реагирования Госполиции Юрис Янчевскис.

В компании "Latvijas Valsts ceļi" пояснили, что такие радары также значительно снижают количество ДТП. Совет по безопасности дорожного движения уже выделил средства на следующие участки, и в будущем такие устройства будут установлены и на дорогах меньшего значения.