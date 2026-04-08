Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Радары выходят за пределы шоссе: где их установят дальше 0 513

Наша Латвия
Дата публикации: 08.04.2026
LETA
Изображение к статье: Радары выходят за пределы шоссе: где их установят дальше

8 апреля на шоссе Кокнесе-Тинужи начинает работу еще один радар средней скорости, сообщают общественные СМИ.

В целом в этом году к ранее установленным добавятся 17 новых радаров, и таким образом среднюю скорость будут измерять в 33 местах по всей Латвии. Статистика показывает, что на этих участках число дорожно-транспортных происшествий снижается почти вдвое. Кроме того, поскольку радары также фиксируют отсутствие обязательной страховки гражданской ответственности (OCTA) или непройденный техосмотр, количество таких нарушений за год сократилось на 10 000.

Новый радар на шоссе Кокнесе-Тинужи будет контролировать среднюю скорость на протяжении 20 км, однако опрошенные в Кокнесе водители отметили, что радары следует устанавливать и на региональных дорогах, а не только на шоссе. При этом, по их мнению, ничто так эффективно не снижает скорость, как встреченный на дороге экипаж полиции.

Тем не менее опыт Государственной полиции показывает, что так называемые "письма-сюрпризы" - уведомления о зафиксированных радарами нарушениях и штрафах - с каждым годом заметно сокращаются. Два года назад было зафиксировано в общей сложности 55 000 нарушений, из них 29 000 составили случаи превышения скорости, а также значительное число случаев отсутствия OCTA или техосмотра.

"Если сравнивать эту статистику, то в 2024 году было 9500 случаев проезда транспортных средств без OCTA, в 2025 - 6500. Более чем на 3 тыс. меньше! Безусловно, это произошло благодаря полному контролю потока, который обеспечивает это оборудование", - отметил начальник Управления реагирования Госполиции Юрис Янчевскис.

В компании "Latvijas Valsts ceļi" пояснили, что такие радары также значительно снижают количество ДТП. Совет по безопасности дорожного движения уже выделил средства на следующие участки, и в будущем такие устройства будут установлены и на дорогах меньшего значения.

#ДТП #штрафы #радары #госполиция #скорость #автомобили
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
1
3

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео