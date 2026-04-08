С четверга, 9 апреля, и до октября из-за строительных работ будет закрыт участок региональной автодороги Лапениеки—Кекава—Гюги (P137), то есть бывшего Баусского шоссе (A7), от Рижской окружной дороги (A5) до перекрестка с региональной дорогой Кекава—Скайсткалне (P89), сообщили агентству ЛЕТА в «Latvijas valsts ceļi».

Для повышения безопасности движения этот участок реконструируют в дорогу с двумя проезжими частями — по две полосы в каждом направлении, а также создадут инфраструктуру для уязвимых участников дорожного движения.

В период реконструкции — с 9 апреля до октября — участок будет закрыт для движения транспорта, при этом будет обеспечено движение общественного транспорта, а также доступ к частным владениям и предприятиям.

Объезд закрытого участка будет организован по региональным дорогам Рижская ГЭС—Пулкарне (P90) и Кекава—Скайсткалне, а также по Рижской окружной дороге. Водителям придется учитывать дополнительное время в пути, отмечают в «Latvijas valsts ceļi».

На участке также будет установлено освещение, а транспортный узел дорог Лапениеки—Кекава—Гюги и Кекава—Скайсткалне перестроят в круговую развязку. Будут реконструированы все три автобусные остановки и приведена в порядок система водоотведения. С обеих сторон дороги предусмотрено строительство инфраструктуры для пешеходов и велосипедистов к основным объектам.

Для реализации проекта в полосе отвода дороги будут вырублены деревья и кустарники — на это получено разрешение самоуправления Кекавского края.

Работы выполняет ООО «SC Grupa» за 2 789 340 евро с НДС. Проект реализуется при софинансировании Европейского союза в размере 85%.

Строительный надзор осуществляет ООО «ACM Projekts», автор проекта — ООО «Projekts 3».