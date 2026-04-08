С четверга, 9 апреля, и до октября из-за строительных работ будет закрыт участок региональной автодороги Лапениеки—Кекава—Гюги (P137), то есть бывшего Баусского шоссе (A7), от Рижской окружной дороги (A5) до перекрестка с региональной дорогой Кекава—Скайсткалне (P89), сообщили агентству ЛЕТА в «Latvijas valsts ceļi».
Для повышения безопасности движения этот участок реконструируют в дорогу с двумя проезжими частями — по две полосы в каждом направлении, а также создадут инфраструктуру для уязвимых участников дорожного движения.
В период реконструкции — с 9 апреля до октября — участок будет закрыт для движения транспорта, при этом будет обеспечено движение общественного транспорта, а также доступ к частным владениям и предприятиям.
Объезд закрытого участка будет организован по региональным дорогам Рижская ГЭС—Пулкарне (P90) и Кекава—Скайсткалне, а также по Рижской окружной дороге. Водителям придется учитывать дополнительное время в пути, отмечают в «Latvijas valsts ceļi».
На участке также будет установлено освещение, а транспортный узел дорог Лапениеки—Кекава—Гюги и Кекава—Скайсткалне перестроят в круговую развязку. Будут реконструированы все три автобусные остановки и приведена в порядок система водоотведения. С обеих сторон дороги предусмотрено строительство инфраструктуры для пешеходов и велосипедистов к основным объектам.
Для реализации проекта в полосе отвода дороги будут вырублены деревья и кустарники — на это получено разрешение самоуправления Кекавского края.
Работы выполняет ООО «SC Grupa» за 2 789 340 евро с НДС. Проект реализуется при софинансировании Европейского союза в размере 85%.
Строительный надзор осуществляет ООО «ACM Projekts», автор проекта — ООО «Projekts 3».
⚠️Pārbūves laikā no rītdienas, 9. aprīļa, līdz oktobrim satiksmei būs slēgts a/c Lapenieki–Ķekava–Ģūģi (P137) jeb agrākās Bauskas šosejas (A7) posms no Rīgas apvedceļa (A5) līdz pagriezienam uz Baldoni. 🚌Vienlaikus sabiedriskā transporta kustība un piekļuve īpašumiem un… pic.twitter.com/pYOIz6yNPF— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) April 8, 2026
