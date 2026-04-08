Рост EURIBOR снова стал темой номер один для всех, у кого есть ипотека. И хотя решения Европейского центрального банка еще впереди, ставки уже начали расти — а значит, увеличиваются и платежи по кредитам.

За последние недели шестимесячный EURIBOR вырос примерно с 2,2% до 2,5%. На первый взгляд — всего несколько десятых процента, но для семейного бюджета это вполне ощутимо.

В Латвии, по данным банка Citadele, в 2025 году общий объем выданных ипотечных кредитов составил 86,06 млн евро, а средняя сумма кредита — около 87 700 евро со сроком на 23 года. На практике это означает, что для такого кредита сроком на 25 лет ежемесячный платеж при EURIBOR 2% составил бы около 458 евро, при 2,5% — около 483 евро, при 3% — около 508 евро, а при 4% — уже около 560 евро. Разница между 2% и 4% превышает 100 евро в месяц, и для многих это уже серьезная нагрузка.

Финансовые рынки ожидают, что Европейский центральный банк в этом году еще несколько раз повысит ставки. Логика понятна: инфляция остается проблемой, значит, деньги должны дорожать. Однако экономика сейчас не в лучшей форме, чтобы легко выдержать резкое ужесточение.

Еврозона только начинает выходить из стагнации, а Германия, крупнейшая экономика региона, по-прежнему балансирует на грани рецессии. Бизнес ведет себя осторожно, потребители тратят меньше, рост зарплат замедляется. В таких условиях резкое повышение ставок может замедлить восстановление экономики.

Поэтому не все эксперты уверены, что прогнозы рынков полностью сбудутся. Есть вероятность, что повышение ставок будет более умеренным. Тем более что инфляция сейчас во многом зависит от внешних факторов — цен на энергоносители, геополитической ситуации и сбоев в поставках, на которые процентные ставки влияют слабо.

Для жителей Латвии это означает простую вещь: платежи по ипотеке, скорее всего, будут расти, но не обязательно резко. Тем не менее даже увеличение на несколько десятков евро в месяц уже ощутимо для бюджета, поэтому важно заранее учитывать такие изменения.

Главный вывод — не стоит паниковать, но и игнорировать ситуацию тоже нельзя. Рост EURIBOR уже начался, и он будет постепенно отражаться в платежах. Однако наиболее вероятный сценарий — умеренное повышение, а не резкий скачок.