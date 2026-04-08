В среду в Латвии солнце будет чередоваться с облаками, и вновь усилится северный ветер, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

Осадков не ожидается. Скорость ветра в порывах достигнет 11–16 метров в секунду.

Температура воздуха днем составит +4..+9 градусов.

В Риге временами будет светить солнце, северный ветер в порывах усилится до 16 метров в секунду, а воздух прогреется до +6..+7 градусов.

Погодные условия определяются антициклоном над Скандинавией, а также циклоном над Россией. Атмосферное давление на уровне моря составит от 1016 гектопаскалей на юго-востоке Латгале до 1026 гектопаскалей на побережье Курземе.