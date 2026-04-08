Мурал, или настенная роспись, появится в железнодорожном тоннеле у Центрального вокзала Риги на улице Эмилии Беньямини (бывшая ул.Гоголя), сообщает передача «900 секунд» (ТВ3).

«У нас будет вся эта длинная стена, а также боковые опоры, блоки — все это будет расписано», — рассказал автор будущего мурала Дайнис Руденс («Rudens Stencil») о поверхностях тоннеля, которые будут задействованы в процессе создания росписи.

Общая площадь мурала составит около 250 квадратных метров внутренней поверхности тоннеля. «250 квадратных метров — это фасад классического пятиэтажного дома», — отметил Дайнис.

Пока известно немного о том, что именно будет изображено на стенах. По словам Руденса, через весь мурал будет проходить мотив расположенного рядом городского канала Риги, однако содержание «подводного мира» канала еще предстоит определить.

«Здесь есть прилегающие территории, где, на мой взгляд, много разных “республик” и “пузырей”. Мы хотим собрать колоритные идеи, возможно, новую городскую фольклору и через истории людей визуализировать это и отразить здесь», — добавил Дайнис.

Он отметил, что именно вовлечение жителей района стало причиной его участия в проекте.

«Не быть снобами, выслушать всех», — философ Игорь Губенко в ближайшие недели планирует собрать около 50 историй жителей района Центрального вокзала и Центрального рынка. Самые интересные из них станут частью изображенного в мурале подводного мира городского канала.

«Эти образы будут отражать как устойчивые, так и неустойчивые практики — разные способы нашего повседневного отношения к окружающей среде, имеющие как положительный, так и отрицательный эффект. Мы постараемся показать обе стороны», — сказал куратор художественной части проекта Игорь Губенко.

Идея создания мурала возникла у участников международного проекта «Urban ReLeaf». Как ранее сообщала передача «900 секунд», в рамках проекта создается карта тепловых островов Риги. Мурал в железнодорожном тоннеле станет частью проекта, рассказывающего о взаимодействии человека и климатических изменений.

«Цель — способствовать изменению привычек, а также улучшить образ и идентичность этого места, которое сейчас выглядит мрачным и непривлекательным. Художников призывают оживить это пространство, вовлекая общество», — отметила эксперт Сабине Скудра.

Перед созданием мурала «Latvijas dzelzceļš» планирует подготовить внутренние поверхности тоннеля, чтобы они были готовы к росписи. Предполагается, что мурал будет завершен к Лиго.