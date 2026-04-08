В Тукумском крае в настоящее время возможно усыновить 21 ребенка, свидетельствуют данные отчета сиротского суда края за 2025 год, пишет ЛЕТА.

Согласно данным сиротского суда, на конец прошлого года вне семейного ухода находились 177 детей из края: для 126 установлена опека, 41 ребенок помещен в приемные семьи, а десять детей находились в учреждениях длительного ухода.

В 2025 году сиротский суд принял решения о вне семейном уходе для 34 детей: для 16 установлена опека, 11 детей помещены в приемные семьи, а семеро обеспечены уходом в учреждениях длительного социального обслуживания.

В крае насчитывается 75 опекунов — 34 из них являются бабушками и дедушками детей, 22 — другими близкими родственниками, а 19 — иными лицами. В 2025 году 15 человек были назначены опекунами для 16 детей, а 22 человека освобождены от обязанностей опекунов.

Также в Тукумском крае действует 49 приемных семей, 11 специализированных кризисных приемных семей, а также четыре специализированные приемные семьи для детей с инвалидностью, которым выдано заключение о необходимости особого ухода в связи с тяжелыми функциональными нарушениями.

В 2025 году статус приемной семьи был присвоен трем семьям, прекращен у семи, у одной семьи статус был аннулирован. В крае есть три приемные семьи, в которых не размещены дети, а у четырех семей имеются обоснованные причины не принимать детей.

По данным сиротского суда, в прошлом году была установлена экстренная опека для двух детей из Украины.

Также, согласно информации сиротского суда, в настоящее время в Тукумском крае имеется 21 юридически свободный для усыновления ребенок в возрасте от четырех до 17 лет. В 2025 году сиротский суд принял три решения об усыновлении: один ребенок ранее находился в приемной семье, один — под опекой, а в одном случае был усыновлен ребенок супруга.