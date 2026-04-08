Жители Елгавы в шоке: во дворах появились красные флажки, прямо как в советские времена

Наша Латвия
Дата публикации: 08.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Жители Елгавы в шоке: во дворах появились красные флажки, прямо как в советские времена
ФОТО: скриншот видео TV3

Жители Елгавы были неприятно удивлены украшениями во дворах.

Жители Елгавы заметили во дворах своих многоквартирных домов странные украшения, сообщает передача Bez Tabu (ТВ3). Не совсем понятно, было ли это приурочено к Пасхе или же это была первоапрельская шутка. По телефону журналисты связались с активисткой дома, которая поделилась общим мнением местных жителей. Ассоциации у людей самые разные.

"Я разговаривала с жителями. Все неприятно удивлены. Говорят, что это напоминает улицу красных фонарей. Кто-то сказал, что это похоже на советские времена. Только не на Пасху. Я сама приехала домой с работы и была в шоке! Ну, красные флажки! Ну, какая Пасха? Эта земля принадлежит самоуправлению, а не дому. Когда летом этот участок нужно приводить в порядок, он зарастает, никто за ним не ухаживает!", - указала жительница Елгавы.

Местный дворник также отметил, что флажки - может это и неплохо, но территория такая, какая она есть, например, песок два года не меняли, дорожки все заросли.

По словам местных, флажки были замечены минимум в 6 местах.

Журналисты обратились в Елгавскую городскую думу, где пояснили — это вовсе не первоапрельская шутка, а новый концепт благоустройства городских районов, который разрабатывался на протяжении многих лет.

Так, главный художник города и автор оформления Инесе Зариня поблагодарила жителей, что те заметили новый концепт Елгавы.

Это она его разработала, как и особую карту, которая еще не опубликована. На ней - точки, где местные жители могут собираться и отмечать свои праздники. Это могут быть хоры или ансамбли, или можно просто собраться вместе и пообщаться. К примеру, на улице Дриксас в центре города флажки висят уже давно, создавая праздничное настроение.

Из 21-го района города шесть - самые активные, так что первые флажки появились именно там. Люди обычно собираются в скверах парков и на детских площадках, поэтому они и были дополнены флажками разных цветов.

Цвета соответствуют комплекту карандашей, которые известны каждому с детства.

Ну а если кому-то из местных жителей особо не понравится какой-то цвет - красный, синий или зеленый, тональность можно изменить, заверила главный художник Елгавы.

#традиции #благоустройство #праздники
