Жители Елгавы заметили во дворах своих многоквартирных домов странные украшения, сообщает передача Bez Tabu (ТВ3). Не совсем понятно, было ли это приурочено к Пасхе или же это была первоапрельская шутка. По телефону журналисты связались с активисткой дома, которая поделилась общим мнением местных жителей. Ассоциации у людей самые разные.

"Я разговаривала с жителями. Все неприятно удивлены. Говорят, что это напоминает улицу красных фонарей. Кто-то сказал, что это похоже на советские времена. Только не на Пасху. Я сама приехала домой с работы и была в шоке! Ну, красные флажки! Ну, какая Пасха? Эта земля принадлежит самоуправлению, а не дому. Когда летом этот участок нужно приводить в порядок, он зарастает, никто за ним не ухаживает!", - указала жительница Елгавы.

Местный дворник также отметил, что флажки - может это и неплохо, но территория такая, какая она есть, например, песок два года не меняли, дорожки все заросли.

По словам местных, флажки были замечены минимум в 6 местах.

Журналисты обратились в Елгавскую городскую думу, где пояснили — это вовсе не первоапрельская шутка, а новый концепт благоустройства городских районов, который разрабатывался на протяжении многих лет.

Так, главный художник города и автор оформления Инесе Зариня поблагодарила жителей, что те заметили новый концепт Елгавы.

Это она его разработала, как и особую карту, которая еще не опубликована. На ней - точки, где местные жители могут собираться и отмечать свои праздники. Это могут быть хоры или ансамбли, или можно просто собраться вместе и пообщаться. К примеру, на улице Дриксас в центре города флажки висят уже давно, создавая праздничное настроение.

Из 21-го района города шесть - самые активные, так что первые флажки появились именно там. Люди обычно собираются в скверах парков и на детских площадках, поэтому они и были дополнены флажками разных цветов.

Цвета соответствуют комплекту карандашей, которые известны каждому с детства.

Ну а если кому-то из местных жителей особо не понравится какой-то цвет - красный, синий или зеленый, тональность можно изменить, заверила главный художник Елгавы.