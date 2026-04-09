Больной? Иди отсюда! В Латвии истекает срок медицинских направлений, распечатанных на бумаге 0 1808

Наша Латвия
Дата публикации: 09.04.2026
BB.LV
«Портал bb.lv пиcал, что скоро направления на любые исследования будут приниматься только в электронном виде. А что делать, если, например, в прошлом году, врач выписал «бумажное» направление, но оно пока использовано не было? И если можно, то до какого времени?»

Зане ГОРШКОВА, руководитель отдела коммуникации Латвийского Дигитального Центра здоровья:

– В настоящее время в Латвии происходит переход на электронные направления к врачу. Период внедрения нового порядка (переходный период), установлен до 4 мая текущего года - бумажные направления можно использовать без ограничений.

Однако, чтобы получить оплачиваемые государством услуги после 4 мая, все выданные ранее бумажные направления необходимо будет оцифровать.

Это означает, что представителям медицинских учреждений надо будет вручную ввести в информационную систему всю информацию, содержащуюся в направлении. Перевести бумажное направление в цифровой формат сможет сотрудник регистратуры любого медицинского учреждения, в которое пациент обращается для получения услуги.

Одновременно уже сейчас, во время действия переходного периода, всех медицинских работников призывают по возможности оформлять уже электронные направления, чтобы впоследствии не создавать сотрудникам регистратур дополнительную нагрузку по оцифровке бумажных направлений, в результате чего время обслуживания клиентов может увеличиться.

#здравоохранение #медицина #спрашиваете — отвечаем #Латвия #технологии #цифровизация
Автор - Марина Блументаль
