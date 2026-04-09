"Зашла на Видземский ночной рынок. Купила пучок редиса и вилок салата. Восемь евро. ВОСЕМЬ. Лучше бы напилась", - пишет Айя.

В комментариях люди делятся опытом:

"У меня недавно был похожий опыт — пучок салата, пучок редиски и пучок зеленого лука — всего за 11,20 €. Я тоже была в шоке, но мне было стыдно признаться, что я не стану это брать, потому что для меня это дороговато. Я заплатила и съела свой очень дорогой салат", - делится Линда.

"Я как-то купила на центральном рынке две грозди винограда — светлый и темный. 22,5€!!!! Я побледнела, посмотрела на подругу и молча расплатилась, потому что стыдно было признаться, что это слишком дорого. Самое смешное, что к одной из гроздей еще была прикреплена веточка, прямо кусок дерева, я бы легко могла растопить им печь", - рассказывает Санта.

"Я на Рижском центральном однажды заплатила 8 евро за одну маринованную головку чеснока, та же проблема, что и у тебя — не хватило слов", - прокомментировала Синтия.

"Прекрасно вас понимаю. Однажды в сентябре я вышла с рынка в Булдури с брокколи, цветной капустой, двумя маленькими коробочками малины и без 20 евро", - рассказывает Лелде.

"Пять яблок и 4 грейпфрута. На Имантском рынке - 17 евро. Развели", - пишет Юрис.

"А я в магазине взяла два желтых помидора из Гетлини. На кассе - 5.50 евро", - рвет душу другая участница обсуждения.

"А огурцы за 9 евро?", - спрашивает Алина. - "Это неполные 4 литра дизеля!", - паирует ей автомобилист.