Глава Восточной больницы предупреждает о возможном росте расходов на медикаменты 1 595

Наша Латвия
Дата публикации: 09.04.2026
LETA
Изображение к статье: Глава Восточной больницы предупреждает о возможном росте расходов на медикаменты
ФОТО: LETA

С учетом роста цен на топливо и инфляции Рижская Восточная клиническая университетская больница (RAKUS) может столкнуться с увеличением расходов на медикаменты, заявил в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 председатель правления больницы Вадим Белюн.

Он пояснил, что при планировании бюджета по одной из крупнейших статей расходов - на медикаменты и медицинские устройства - в настоящее время заложен рост цен до 8%. В то же время имеются признаки того, что фактическое увеличение затрат может оказаться выше, что потенциально повлияет на бюджет больницы. Об этих рисках проинформированы Национальная служба здравоохранения и Министерство здравоохранения.

Говоря о финансировании, выделенном на реконструкцию Латвийского онкологического центра, которое в настоящее время превышает 63 млн евро, Белюн отметил, что дополнительно выявлена потребность еще примерно в 12 млн евро для обеспечения помещений, оборудования и других ресурсов.

При этом, как подчеркнул председатель правления Восточной больницы, проект реконструкции продвигается в соответствии с запланированным графиком, и этот процесс не влияет на качество лечения и ухода за пациентами.

Агентство LETA уже сообщало, что новым председателем правления Рижской Восточной клинической университетской больницы был избран действующий член правления Белюн. Он занимал должность члена правления больницы с ноября 2024 года.

Белюн назначен председателем правления Восточной больницы по итогам открытого конкурса, в котором приняли участие 14 претендентов.

#здравоохранение #медицина #финансы #бюджет #восточная больница #реконструкция
