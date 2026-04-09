Министерство сообщения предложило на три месяца снизить цену месячных билетов на поезд вдвое — сможет ли это побудить людей реже пользоваться личными автомобилями, рассказывают Новости ТВ3.

Переполненная парковка у железнодорожной станции в Саласпилсе свидетельствует о том, что уже сейчас жители активно пользуются поездом, направляясь в Ригу или Огре. Опрошенные жители говорят: если поезд станет ещё более доступным по цене, они бы чаще пересаживались с личного транспорта на жёлтые поезда "ViVi".

"Ну, это было бы здорово. Не знаю, конечно, оставил бы я машину, ведь есть места, куда поездом не добраться, но это было бы отлично. Сейчас цены на топливо высокие. Моя машина, правда, на газе — это дешевле, но это мой случай. Люди действительно могли бы пересесть", — говорит Мартин.

"Наверное, люди были бы довольнее, если бы платили вдвое меньше. Но я сама поездом не пользуюсь. Сейчас просто такая ситуация с детьми — обычно я живу в Марупе и езжу в центр на общественном транспорте, а личный автомобиль использую только по выходным. Сегодня я впервые поехала с детьми на "ViVi". (TV3: И как?) Очень хорошо", — рассказывает Занда.

Другие опрошенные также считают, что даже при очень дешёвых билетах полностью изменить привычки они не смогут, ведь поезд, хотя и удобен, не доставляет везде, куда нужно.

"Знаете, иногда нужно быстро доехать в другое место на машине. На поезде нельзя попасть прямо туда, куда нужно. У него есть расписание, и не всегда можно под него подстроиться. Время стоит дороже, чем расходы на топливо", — рассуждает Денис.

Тем не менее предложение Министерства сообщения выглядит достаточно привлекательным, чтобы многие жители его рассмотрели. Стоимость месячных билетов зависит от тарифных зон.

Если их снизить на 50%, то, например, на маршруте Рига — Бабите 30-дневный билет стоил бы 15 евро, Рига — Огре или Царникава — 23 евро, Рига — Елгава или Рига — Сигулда — 28 евро, а ежедневные поездки до Тукумса обошлись бы в 33 евро.

"Это инструмент, с помощью которого правительство Латвии может охватить большое количество людей и помочь им. Люди могли бы оставить машины дома и были бы мотивированы ездить на поезде. Мы рассчитываем, что таким образом количество поездок по 30-дневным абонементам может увеличиться на 100 000–200 000", — отметил министр сообщения Атис Швинка.

Подобное решение не является уникальным — аналогичный шаг предприняла Литва. Там скидка в 50% применяется ко всем индивидуальным билетам, что позволяет экономить и тем, кто пользуется транспортом редко.

В Латвии такой вариант пока не рассматривается. Более того, даже снижение цен на месячные билеты будет актуально лишь для части населения, поскольку многие не живут рядом с железной дорогой.

"Конечно, мы оцениваем и региональные автобусные перевозки. Но если сравнить — поездами мы перевозим 21 миллион пассажиров, а региональными автобусами — меньше. С автобусами всё сложнее: там нет развитой системы абонементов, как в поездах. Много перевозчиков, у каждого своя система, и там нужно проделать значительно больше работы", — признал Швинка.

Министерство сообщения уже на следующей неделе планирует вынести это предложение на рассмотрение коалиционного совещания и надеется, что скидки могут вступить в силу не позднее 1 мая. Если инициатива будет поддержана, у пассажирского перевозчика "ViVi" возникнет недополучение доходов примерно в 1,6 миллиона евро. Однако министр уверен, что это можно будет компенсировать за счёт дополнительных поступлений налога на добавленную стоимость, обусловленных высокими ценами на топливо.