Рост цен на топливо, который не удалось сдержать снижением акциза, заставляет искать новые решения для уменьшения стоимости жизни.
Министерство сообщения предложило на три месяца снизить цену месячных билетов на поезд вдвое — сможет ли это побудить людей реже пользоваться личными автомобилями, рассказывают Новости ТВ3.
Переполненная парковка у железнодорожной станции в Саласпилсе свидетельствует о том, что уже сейчас жители активно пользуются поездом, направляясь в Ригу или Огре. Опрошенные жители говорят: если поезд станет ещё более доступным по цене, они бы чаще пересаживались с личного транспорта на жёлтые поезда "ViVi".
"Ну, это было бы здорово. Не знаю, конечно, оставил бы я машину, ведь есть места, куда поездом не добраться, но это было бы отлично. Сейчас цены на топливо высокие. Моя машина, правда, на газе — это дешевле, но это мой случай. Люди действительно могли бы пересесть", — говорит Мартин.
"Наверное, люди были бы довольнее, если бы платили вдвое меньше. Но я сама поездом не пользуюсь. Сейчас просто такая ситуация с детьми — обычно я живу в Марупе и езжу в центр на общественном транспорте, а личный автомобиль использую только по выходным. Сегодня я впервые поехала с детьми на "ViVi". (TV3: И как?) Очень хорошо", — рассказывает Занда.
Другие опрошенные также считают, что даже при очень дешёвых билетах полностью изменить привычки они не смогут, ведь поезд, хотя и удобен, не доставляет везде, куда нужно.
"Знаете, иногда нужно быстро доехать в другое место на машине. На поезде нельзя попасть прямо туда, куда нужно. У него есть расписание, и не всегда можно под него подстроиться. Время стоит дороже, чем расходы на топливо", — рассуждает Денис.
Тем не менее предложение Министерства сообщения выглядит достаточно привлекательным, чтобы многие жители его рассмотрели. Стоимость месячных билетов зависит от тарифных зон.
Если их снизить на 50%, то, например, на маршруте Рига — Бабите 30-дневный билет стоил бы 15 евро, Рига — Огре или Царникава — 23 евро, Рига — Елгава или Рига — Сигулда — 28 евро, а ежедневные поездки до Тукумса обошлись бы в 33 евро.
"Это инструмент, с помощью которого правительство Латвии может охватить большое количество людей и помочь им. Люди могли бы оставить машины дома и были бы мотивированы ездить на поезде. Мы рассчитываем, что таким образом количество поездок по 30-дневным абонементам может увеличиться на 100 000–200 000", — отметил министр сообщения Атис Швинка.
Подобное решение не является уникальным — аналогичный шаг предприняла Литва. Там скидка в 50% применяется ко всем индивидуальным билетам, что позволяет экономить и тем, кто пользуется транспортом редко.
В Латвии такой вариант пока не рассматривается. Более того, даже снижение цен на месячные билеты будет актуально лишь для части населения, поскольку многие не живут рядом с железной дорогой.
"Конечно, мы оцениваем и региональные автобусные перевозки. Но если сравнить — поездами мы перевозим 21 миллион пассажиров, а региональными автобусами — меньше. С автобусами всё сложнее: там нет развитой системы абонементов, как в поездах. Много перевозчиков, у каждого своя система, и там нужно проделать значительно больше работы", — признал Швинка.
Министерство сообщения уже на следующей неделе планирует вынести это предложение на рассмотрение коалиционного совещания и надеется, что скидки могут вступить в силу не позднее 1 мая. Если инициатива будет поддержана, у пассажирского перевозчика "ViVi" возникнет недополучение доходов примерно в 1,6 миллиона евро. Однако министр уверен, что это можно будет компенсировать за счёт дополнительных поступлений налога на добавленную стоимость, обусловленных высокими ценами на топливо.
