Пары, которые пытаются завести детей, рассказывают, что нередко тратят на это тысячи евро. Некоторые семьи задаются вопросом, почему при обсуждении улучшения демографических показателей основное внимание уделяется пособиям или пенсиям, а не реальной поддержке тех, кто не может зачать ребёнка, пишет tv3.lv со ссылкой на литовское общественное СМИ «LRT».

По их мнению, помощь семьям, которые хотят детей, но не могут их иметь, часто остаётся в стороне, особенно когда речь идёт о медицинском оплодотворении и его стоимости, уточняет tv3.lv.

Недавно в парламенте Литвы было предложено снизить порог для многодетных родителей при получении государственной пенсии второй степени — с пяти до трёх детей. Инициатор поправок считает, что это поможет повысить рождаемость.

В соседней стране, как и в Латвии, рождаемость пытаются стимулировать и другими мерами — обсуждается не только увеличение пособий, но и другие формы финансовой поддержки. Например, президент Литвы предложил освободить семьи от подоходного налога, однако это касалось бы только тех, у кого после принятия закона родился бы второй или последующий ребёнок.

Тем не менее, по мнению некоторых жителей, стимулирование рождаемости начинается «не с того конца». Для некоторых пар это длительный, эмоционально тяжёлый и дорогостоящий процесс, который не всегда приводит к результату.

"Консультации, обследования, процедуры стоят сотни, а иногда и тысячи евро", — объясняет Мигле (имя изменено). Она задаётся вопросом, почему такая помощь почти не предоставляется бесплатно или не компенсируется шире.

"Сейчас государственная компенсация чаще всего ограничивается несколькими процедурами искусственного оплодотворения. Но это не первый этап, часто это последняя возможность", — отмечает она.

До этого пары проходят долгий путь лечения: гормональные и углублённые обследования, стимуляция овуляции, контроль цикла, коррекция образа жизни и гормонального баланса и другие меры — всё это занимает месяцы.

"Для всего этого нужны не только время и эмоциональные ресурсы, но и значительные финансовые средства, которые в основном ложатся на плечи самих пар. Что делать семьям, которым недостаточно нескольких компенсируемых процедур? Становится ли желание иметь ребёнка роскошью?" — спрашивает она.

В публичном пространстве часто говорят о том, что люди не хотят детей или ждут больших финансовых стимулов, однако редко упоминают тех, кто хочет, но не может их иметь.

"Важно сказать ясно: у нас нет детей не потому, что мы их не хотим. У нас их нет, потому что мы не можем их зачать. И чем дальше, тем больше кажется, что государственная политика ориентирована только на тех, у кого дети появляются легко", — говорит она.

По её мнению, разовые пособия или увеличение выплат не решают проблему — они помогают тем, кто и так может иметь детей, тогда как пары, которые годами пытаются, платят налоги и вкладываются в лечение, остаются почти незаметными.

С похожими трудностями столкнулась и жительница Вильнюса Бригита (имя изменено). Из-за длинных очередей в государственных учреждениях она с мужем обратилась к частным специалистам.

"Каждая консультация стоила минимум 70 евро. Обследования — от 50 до 200 евро, лекарства на один цикл — 50–100 евро. В целом, чтобы завести ребёнка, мы потратили 1500–2000 евро", — рассказывает она.

Даже в государственных учреждениях не всё бесплатно — многие обследования и процедуры не компенсируются, их не покрывает и частное страхование. Некоторым семьям лечение приходится повторять до 10 раз и более. "Одни пытаются, пока не получится, другие из-за финансовых или эмоциональных причин останавливаются", — говорит она. Сейчас пара планирует второго ребёнка и уже заранее откладывает деньги на лечение.

В отдельных случаях расходы могут достигать десятков тысяч евро.

Один цикл лечения в частной клинике в Литве стоит 5–6 тысяч евро, генетические исследования — около 2000 евро, заморозка эмбрионов — 1000–1500 евро, плюс дополнительные расходы на хранение.

В настоящее время в Литве компенсируются только два цикла лечения — это один из самых низких показателей в Европе. Для сравнения, в Латвии государство оплачивает три процедуры медицинского оплодотворения.

"Некоторые страны, например Эстония, компенсируют столько циклов, сколько необходимо паре. В Литве один из самых низких уровней компенсации в Европе — двух циклов действительно недостаточно. Если требуется больше, пары платят сами, и финансовая нагрузка становится значительной", — поясняет руководитель секции бесплодия Литовского общества гинекологов доктор Римантас Грицюс.

По его оценкам, если паре нужно оплатить, например, шесть циклов, общая сумма может составить не менее 5000 евро и более.

В Латвии лечение бесплодия также включено в государственную систему здравоохранения, и теоретически механизмы поддержки достаточно широкие. Государство оплачивает не только процедуры искусственного оплодотворения, но и начальный этап диагностики — консультации специалистов, обследования и часть медикаментов.

Процесс обычно начинается с выяснения причин бесплодия — необходимые обследования в значительной степени покрываются государством, однако предусмотрены и доплаты: например, около 4 евро за визит к врачу и около 21 евро за процедуры.

Если установлен диагноз бесплодия, пара может претендовать на оплачиваемую государством процедуру медицинского оплодотворения. В Латвии она доступна женщинам до 40 лет включительно — этот порог в последние годы был повышен.

Однако государство покрывает не всё. Например, длительное хранение эмбрионов не оплачивается.

Существенным фактором остаётся и система очередей — чтобы получить услугу, необходимо зарегистрироваться в централизованной очереди, и приглашение на процедуру может поступить только через несколько месяцев.

Ещё одно важное ограничение — объём финансирования. Если три процедуры, оплаченные государством, оказались неудачными, дальнейшее лечение парам приходится оплачивать самостоятельно.