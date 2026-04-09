PTAC призывает не совершать покупки на трех сайтах, выдающих китайские товары за латвийские 0 1816

Наша Латвия
Дата публикации: 09.04.2026
Rus.lsm.lv
Изображение к статье: PTAC призывает не совершать покупки на трех сайтах, выдающих китайские товары за латвийские

Центр защиты прав потребителей (PTAC) и Европейский центр информирования потребителей в Латвии (ECC Latvia) призывают жителей быть осторожными и не совершать покупки на сайтах maijasdargumi.com, martalinde.com и madonastils.com, сообщили в PTAC.

Центр защиты прав потребителей (PTAC) и Европейский центр информирования потребителей в Латвии (ECC Latvia) призывают жителей быть осторожными и не совершать покупки на сайтах maijasdargumi.com, martalinde.com и madonastils.com, сообщили в PTAC.

После оценки информации и полученных жалоб установлено, что на этих сайтах потребителям предлагаются произведенные в Китае товары, при этом создается вводящее в заблуждение впечатление, будто это продукция латвийского происхождения.

Выявленные риски:

потребителей вводят в заблуждение относительно происхождения, качества и стоимости товаров; возврат товаров необходимо осуществлять в Китай; сроки доставки могут быть дольше обещанных, а заказы могут доставляться частями; разрешение споров может быть затруднено, поскольку продавец фактически действует за пределами Латвии/Европейского союза. Если покупка уже совершена:

свяжитесь с продавцом письменно (по электронной почте), четко указав свое требование — отмену заказа, возврат средств или возврат товара; сохраните все доказательства, связанные с покупкой: подтверждение заказа, платежные документы, переписку, информацию о доставке, наклейки на упаковке, а также скриншоты с сайта; если товар не соответствует описанию или была предоставлена вводящая в заблуждение информация, зафиксируйте несоответствия (фото/видео); рассмотрите возможность обращения в банк для оспаривания платежа, если оплата производилась банковской картой; при необходимости обратитесь в PTAC, приложив доказательства и переписку.

В PTAC также напомнили, что перед покупками в интернете следует убедиться в личности продавца — проверить название компании, страну регистрации, адрес и регистрационный номер; внимательно ознакомиться с условиями доставки и возврата, особенно обращая внимание на то, где находится склад, на какой адрес нужно возвращать товар и кто оплачивает пересылку; сохранять скриншоты предложения — описание товара, цену, изображения и заявления о происхождении («Сделано в Латвии»); выбирать способы оплаты с защитой покупателя, — например, банковские карты.

