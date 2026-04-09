«Ситуация существенно изменилась за последние годы, когда число электромобилей на улицах Риги значительно возросло и найти стоянку на обочине стало совсем сложно. Везде впереди машины с синими номерами, что, конечно, вызывает негативную реакцию у владельцев традиционных автомобилей. Что делать?

Давайте посмотрим на эту проблему с нескольких аспектов. Как с практического, так и политически философского аспекта. Почему были введены эти привилегии? Насколько они логичны и обоснованы сейчас? Что нужно сделать, чтобы решить вопрос? Каков механизм внедрения этих решений? Насколько этот механизм оптимален и соответствует ли он основным принципам хорошего политического управления?

Привилегии электромобилей были логичны и понятны тогда, когда электромобили дорожали, их зарядная инфраструктура слабо развита и требовались специальные механизмы поддержки, чтобы сдвинуть переход от двигателей внутреннего сгорания к электрическим транспортным средствам. Сейчас эти привилегии свою первоначальную функцию выполнили. Покупка электрического транспортного средства уже не является особым исключением. Это нормальная, обыденная практика. Это выбор, который уже не нужно как-то особо стимулировать. Особые привилегии для индивидуального электротранспорта стали лишними. Таким образом, они должны отмирать как архаичная реликвия».

«Решения, утекающие в публичное пространство, свидетельствуют о том, что Рижская дума планирует покончить с привилегиями электронных авто постепенно в несколько этапов. Как будто речь идет о каких-то социально особо охраняемых недееспособных. Таким же способом (постепенно) планируется повысить стоимость парковок, которая долгие годы оставалась неизменной».

«Политические партии, которые позиционируют себя как ориентированные на будущее, должны положить конец кокетству с теми политическими силами, которые хотят удержать нас в прошлом порядке вещей. Оставаясь во вчерашним дне, Риге расцвета не видать».