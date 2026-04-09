Еще рано относить лыжи на балкон: латвийские синоптики озвучили прогноз на завтра

Наша Латвия
Дата публикации: 09.04.2026
LETA
Изображение к статье: Еще рано относить лыжи на балкон: латвийские синоптики озвучили прогноз на завтра

В ночь на пятницу и ранним утром в Латвии ожидаются небольшие заморозки, днем будет немного теплее и более солнечно, чем в четверг, прогнозируют синоптики.

Ночь ожидается ясной, лишь в ее начале на юге страны сохранится больше облаков. При слабом ветре температура воздуха понизится до 0…-6 градусов.

Днем, начиная с северо-востока страны, небо частично затянет облаками, время от времени будет светить солнце, осадков не ожидается. Ветер - северный, северо-восточный от слабого до умеренного. Воздух прогреется до +6…+11 градусов.

В Риге в пятницу ожидается сухая погода с небольшой или переменной облачностью. Ночью будет дуть слабый ветер, температура опустится до -1 градуса, местами в пригороде - до -4 градусов. Днем ветер станет умеренным, температура поднимется до +9 градусов, у моря - лишь до +6 градусов.

#Рига #погода #ветер #Латвия #прогноз #солнце #температура
