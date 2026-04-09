В четверг в Латвии максимальная температура воздуха составит +3..+8 градусов, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

Ожидается сухая погода с переменной облачностью, на юго-востоке страны будет преимущественно облачно.

Северный, северо-восточный ветер в порывах будет достигать 9–14 метров в секунду.

В Риге солнце будет чередоваться с облаками, будет дуть умеренный северо-восточный ветер, температура воздуха повысится до +7 градусов.

Погодные условия определяет антициклон. Атмосферное давление на уровне моря составит от 1021 гектопаскаля на юго-востоке Латгале до 1028 гектопаскалей на северо-западе Курземе.