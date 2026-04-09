«У вас миллионы заржавели» - качество реновации Земитанского моста вызывает вопросы 0 1149

Дата публикации: 09.04.2026
олжаются активные работы по реновации Земитанского моста. Проект, стоимостью 24,2 миллиона евро, воспринимается как важный шаг в улучшении городской инфраструктуры, однако при осмотре объекта возникают и вопросы. Так, местный житель, проходя мимо, обратил внимание на неприглядную картину – сомнительное качество бетонных конструкций.

Со стороны торгового центра Domina Shopping, проходя под мостом, заметна значительная коррозия отдельных элементов. По мнению горожан, часть этих дефектов пока остаётся не до конца устранённой. В общедоступнойй группе на Facebook “Pļavnieki, Purvciems, Mežciems, Teika, Juga” он опубликовал соотвествующие фотографии.

В обсуждениях жители выражают надежду, что все выявленные недостатки не будут просто замаскированы, а действительно устранены в полном объёме в рамках реконструкции. Некоторые рижане призывают обратить внимание ответственных служб на эти моменты, чтобы избежать возможных проблем в будущем.

Работы по реконструкции Земитанского моста начались в ноябре 2024 года, а закончить их планируется к осени 2026 года. В общей сложности реконструкция моста обойдется в 24,2 миллиона евро, из них самоуправление софинансирует 3,6 миллиона евро.

Как сообщал портал Nasha.lv, совсем недавно прогремел скандал по поводу некачественной реновации променада на Мукусалас. После этого стали крайне актуальными вопросы к будущему ремонту Вантового моста в Риге. Жители и оппозиция выражают обеспокоенность тем, что подрядчик, замешанный в проблемах на Мукусалас, может участвовать в масштабной реконструкции моста. Выяснилось, что при строительстве набережной на Мукусалас использовался бетон недостаточной прочности, что вызывает опасения за надежность будущих конструкций Вантового моста.

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс в программе TV24 “Ziņu TOP. Rīga runā” признал , что вина по поводу некачественной реновации променада Мукусалас была как в проектировании, так и в строительном надзоре, а также и на стороне строителей. По словам мэра, планируется, что работы по устранению дефектов будут выполнены примерно к 1 июня.

