На платформе социальных сетей “Threads” пассажирка поделилась неприятным опытом во время поездки из Даугавпилса в Ригу, утверждая, что в поезде незадолго до конечной станции пассажирам был закрыт доступ к туалету.

Женщина пишет, что обычно публично не жалуется, однако на этот раз пережитое её действительно шокировало.

“Ехала поездом в Ригу из Даугавпилса — отправление в 18.10, прибытие в 21.29. Пришла в туалет в 21.01, а он закрыт. Ждала девять минут, но там никого не было.

Тогда подошёл мужчина и сказал, что проводница его закрыла, потому что время туалета закончилось. Серьёзно? За полчаса до прибытия! А если кому-то станет плохо, если ребёнку очень нужно? Неужели надо бегать по всему поезду и искать проводника?” — пишет она.

Женщина добавляет, что такая ситуация кажется ей непонятной: “Почему туалет вообще нужно закрывать?”

Чтобы выяснить, почему возникла такая ситуация, LA.LV связался с представителями компании “Vivi”.

Руководитель отдела коммуникации и маркетинга компании “Vivi” Сигита Паула поясняет, что доступность туалетов в поездах зависит от типа поезда.

Она отмечает, что в электропоездах и модернизированных дизельных поездах туалеты доступны пассажирам на протяжении всей поездки. В свою очередь, в дизельных поездах старого типа, спроектированных в 70-х годах прошлого века, отсутствует закрытая система сбора сточных вод.

“Поэтому в таких поездах туалеты закрываются не за определённое время до конечной станции, а на конкретных участках маршрута, то есть в санитарных зонах, при приближении к более крупным населённым пунктам”, — поясняет Паула. Санитарная зона установлена между Центральным вокзалом Риги и станциями Гаркалне, Огре и Елгава, чтобы соблюдать требования охраны окружающей среды и санитарные нормы.

Представитель компании признаёт, что такая ситуация может создавать неудобства для пассажиров.

“В таких случаях призываем обращаться к проводнику, который индивидуально оценивает ситуацию и по возможности ищет решение”, — указывает Паула.

В то же время Паула подчёркивает, что компания продолжает постепенно обновлять парк поездов. В ближайшие годы также планируется ввести в эксплуатацию новые электропоезда на аккумуляторах, которые будут курсировать по региональным маршрутам и обеспечат пассажирам более современные условия.