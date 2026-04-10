«Я приехал в Латвию из Африки — и мне здесь не понравилось!» - А просто на государственном надо говорить!

Дата публикации: 10.04.2026
pietiek.com
Изображение к статье: «Я приехал в Латвию из Африки — и мне здесь не понравилось!» - А просто на государственном надо говорить!

Харалд Браунс на Pietiek.com рассказывает о блогере из Африки, который ведёт TikTok под именем «Jojo Travels» и ставит целью посетить все страны мира. На данный момент он побывал примерно в 15 странах, и одной из них, увы, стала Латвия. Что возмутило Харалда?

В своём первом видео о Латвии (30 марта) он показал Памятник Свободы и написал, что это «худшее место», где он был. По его словам, с самого начала он чувствовал себя нежеланным гостем. В одном из магазинов ему якобы отказались продать товар, что он расценил как проявление расизма, после чего решил прервать поездку.

В сети доступны как его видео, так и объяснение продавщицы.

На записи блогера видно, как он пытается купить алкоголь. Он говорит по-английски, указывая на бутылку, но продавщица отвечает, что не понимает, и в итоге просит его уйти. Он выходит из магазина и на камеру говорит, что столкнулся с расизмом, отмечая, что ранее с таким не сталкивался.

При этом в видео нет явных высказываний или действий, которые прямо указывали бы на дискриминацию по расовому признаку.

В комментариях пользователи разделились. Часть латвийцев извинились перед блогером и выразили сожаление, что он столкнулся с подобным опытом. Другие усомнились в его интерпретации и предположили, что причиной конфликта могло быть банальное недопонимание из-за языка.

Сам блогер в комментариях утверждал, что продавщица с самого начала вела себя раздражённо и показывала на дверь. В итоге он начал снимать происходящее на видео.

Позже свою версию рассказала и продавщица. По её словам, она не владеет английским языком и не смогла объяснить, что алкоголь в магазине продаётся только для употребления на месте, а не на вынос. Из-за этого ситуация обострилась, и она попросила посетителя покинуть помещение.

В итоге блогер сделал вывод, что столкнулся с расизмом, тогда как другая сторона считает произошедшее недоразумением.

Читайте нас также:
#Латвия #путешествия #интернет #расизм #социальные сети #блогер
