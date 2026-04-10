«Как в русские времена»: в Риге выстраиваются длинные очереди за бензином 5 6356

Наша Латвия
Дата публикации: 10.04.2026
BB.LV

Рижане делятся в соцсетях видео с очередями на городские АЗС. Комментарии не лестные для властей.

Одна из местных сетей автозаправочный станций сегодня решила продавать бензин и дизель примерно на 40 центов (почти 20 процентов) дешевле, чем, например, крупнейшая сеть АЗС Circle K.

К демпингующим АЗС тут же выстроились очереди автомобилей.

Одна из проезжавших мимо латышских шофёрок долго не могла понять, куда стоит неровный строй машин. В конец концов увидела, что очередь машин заканичается на заправке. «Как в русские времена», – возмутилась шофёрка.

На пост в Тиктоке оперативно прибыло несколько десятков комментаторов, которые расширили и углубили тему торговли бензином и дизелем:

– Никогда во время СССР не было очередей на заправках... (Castleford).

– Это было при распаде и начало 90-х. (ddhiu6Taxi Bee).

– Не в Криеву лайка, а когда Латвия свободу получила. А вот в Криеву лайки топливо стоило 4 копейки. (Пилот).

– Молодцы! Цены хотя бы адекватные. (Nice).

– Они там стоят и не думают о качестве дешевого бензина. Скоро очереди будут в рижские автосеривисы. (userp47hkbqecd).

– Почему все говорят Русское время? Вроде Советское, когда все советовались, решали как жить и распределять. (Sergey Komarocky).

А вот другое видео с той же заправки:

#Рига #цены #Латвия #бензин #СССР #очереди #топливо #соцсети #АЗС
