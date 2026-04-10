Вот когда молодцы — тогда молодцы: столичная дума взялась, наконец, за проблему, которая давно назрела и перезрела. Речь о внутренних домах, где земля не принадлежит ни самоуправлению, ни владельцам домов, а третьим лицам. То есть так называемым земельным баронам.

Плату с арендаторов за свою землю они взимают исправно: попробуй не заплати, сразу пойдут вопли и штрафы. Права свои тоже отстаивают так рьяно, что с арендаторов пух и перья летят — вспомним все эти отмены «потолков цен» и взимание денег за выписку счетов.

Но вот когда речь идёт об обязанностях, тут они делают морду кирпичом и самоустраняются. Например, мои родственники живут в доме в начале улицы Дзелзавас, платят за «хозяйскую» землю по 56 евро в год (причём почему-то наперёд, в марте им был выставлен счёт уже за июль). В доме — 65 квартир, это значит, что владелец земли собирает только с одного здания 3,7 тысяч евро в год, а таких зданий на его земле стоит предостаточно. Вот только пробраться к ним — целый квест: ямы и рытвины, трещины и щели. Ремонт дорожного покрытия здесь не проводился ни разу с момента восстановления независимости. Что не мешает собственнику взимать плату, не вкладывая в свою собственность ни цента.

И это — настоящая засада, ведь муниципалитеты подобные территории ремонтировать не могут (запрещено законом), и даже если жильцы решат скинуться и залатать самые большие ямы, это будет с их стороны самоуправством. Так что прыгайте по кочкам и не жалуйтесь.

Вот чтобы призвать недобросовестных собственников к порядку и заставить их заниматься своими владениями, Рижская дума и решила принять новые правила. Как рассказал мэр Риги Виестурс Клейнбергс, самоуправление будет само ремонтировать запущенные дворы, а затем выставлять владельцу земельного участка счёт. И тогда уже он пусть попробует не заплатить.

В первую очередь ремонты будут проводиться во дворах, где состояние подъездных дорожек таково, что не позволяет приблизиться к зданиям автомобилям скорой, пожарных и других специальных служб. Проведя обследование, мэрия вынесет таким владельцам предупреждение, а если не отреагируют, сделает всё сама.

Было бы здорово, если бы столичная дума предложила рижанам присылать адреса таких дворов – кандидатов на принудительные ремонты. Ну, и, конечно, было бы полезно, чтобы другие самоуправления взяли на вооружение этот пример.