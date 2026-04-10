Президент Латвии Эдгар Ринкевич намерен на концептуальном уровне обсудить с ответственными должностными лицами вопрос о необходимости финансирования лекарств для онкологических пациентов.

Об этом сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис.

Он подчеркнул, что президент подробно ознакомился с открытым письмом общества поддержки онкологических пациентов "Поможем друг другу", в котором содержится призыв найти в государственном бюджете дополнительные 150 млн евро для включения жизненно необходимых медикаментов для 80 пациентов в список компенсируемых лекарств.

В открытом письме организация акцентирует, что эти лекарства ожидают примерно 7 тыс. пациентов, и отмечает, что ежегодно благотворительные организации получают десятки просьб о помощи, поскольку врачебные консилиумы назначают инновационные препараты для борьбы с болезнью.

В письме поясняется, что стоимость этих медикаментов достигает тысяч евро и латвийские семьи не в состоянии их покрыть. В свою очередь, Национальная служба здравоохранения (НСЗ), руководствуясь постановлениями Кабинета министров, отказывает части пациентов в индивидуальной компенсации. В настоящее время ее максимальный размер составляет 30 000 евро в год. Организация подчеркивает, что зачастую и этой суммы недостаточно, поскольку инновационные лекарства стоят дороже.

В письме указано, что за первые три месяца текущего года более 47 онкологических пациентов обратились за помощью к благотворительным организациям Латвии после отказа НСЗ в индивидуальной компенсации, и что необходимые им лекарства не включены в список компенсируемых. По оценке организации, для помощи всем этим людям требуется более 2 млн евро.

В письме также приводятся данные исследований Международной ассоциации инновационных фармацевтических компаний, согласно которым в Латвии для лечения пациентов используются одни из самых устаревших медикаментов в Европе. Кроме того, ежегодно в стране умирает приблизительно 8 тыс. человек, чью смерть можно предотвратить.

Организация призывает президента воспользоваться его конституционным авторитетом и общественным влиянием, чтобы инициировать срочные политические действия и добиться выделения в государственном бюджете дополнительных 150 млн евро для включения жизненно необходимых лекарств для 80 пациентов в список компенсируемых препаратов.