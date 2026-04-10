Саласпилс, Огре или Елгава: где в окрестностях Риги выросли цены на серийные квартиры? 0 228

Наша Латвия
Дата публикации: 10.04.2026
BB.LV
По данным компании Arco Real Estate в феврале этого года рост средней цены на серийные квартиры в Риге был самым значительным за последние годы. Эксперты приводят данные и по окрестностям столицы.

Огре

В феврале 2026 года цены на серийные квартиры в Огре выросли на 0,7 %. Средняя цена одного квадратного метра квартир достигла 902 EUR/м². В феврале цены на квартиры в Огре были на 2 % выше, чем в начале 2026 года.

Каугури, Юрмала

В Каугури цены на серийные квартиры в феврале 2026 года выросли на 1,7 %. Средняя цена серийных квартир в феврале составляла 842 EUR/м². С начала 2026 года цены на квартиры в Каугури выросли на 2 %.

Саласпилс

В Саласпилсе цены на квартиры в феврале 2026 года выросли на 1,5 %. Средняя цена за один квадратный метр квартир выросла до 863 EUR/м². В феврале цены на серийные квартиры в Саласпилсе были на 2 % выше, чем в начале этого года.

Елгава

В Елгаве цены на квартиры в феврале 2026 года выросли на 0,9 %. Средняя цена серийных квартир в феврале в Елгаве составляла 773 EUR/м². Цены на квартиры в Елгаве в феврале были на 1 % выше, чем в начале 2026 года.

