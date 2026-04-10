В субботу ожидается преимущественно солнечная погода, небольшая облачность возможна на юго-востоке страны, где местами пройдут кратковременные дожди. В воскресенье кратковременный дождь и небольшой град возможны на более обширной территории.

В выходные дни ожидается слабый и умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью понизится до +2...-4 градусов, а днем составит +6..+13 градусов.

В начале следующей недели ожидается солнечная погода с переменной облачностью, местами, в основном на востоке страны, пройдут кратковременные дожди. Во вторник температура воздуха повысится до +12...+16 градусов, прохладнее будет местами на побережье.

Дальнейшие прогнозы пока различаются - возможно, в Латвию придет циклон с осадками и более прохладным воздухом, но не исключено и дальнейшее повышение температуры до +20 градусов во второй половине следующей недели.