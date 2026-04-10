Стало известно, где в Риге в этом году обновят проезжую часть и тротуары. Радоваться или плакать?

Дата публикации: 10.04.2026
В этом году на обновление улиц и тротуаров Риги планируется потратить более 10 млн евро, сообщили агентству ЛЕТА в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Работы охватят широкую территорию по всему городу - от Иманты, Золитуде, Шампетериса, Агенскалнса, Торнякалнса и Болдераи в Пардаугаве до Юглы, Тейки, центра, Гризинькалнса, Вецмилгрависа и других районов на правом берегу Даугавы.

В конце марта уже начались работы по обновлению покрытия на улице Ледманес. На остальных объектах начало работ запланировано на конец апреля или начало мая, при условии стабильной температуры воздуха от +10 до +15 градусов, необходимой для качественной укладки асфальта.

Исключение составляют три объекта: на улице Стурманю и на улице Даугавгривас работы планируется начать в июне, а на участке улицы Карля Улманя гатве от улицы Лиепаяс до улицы Яунмоку - в июле.

Всего в этом году запланировано обновление дорожного покрытия на 21 объекте и тротуаров - на 11 объектах.

