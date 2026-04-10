Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Станет ли теплее в субботу? Синоптики уточнили прогноз...

Дата публикации: 10.04.2026
В субботу на большей части территории Латвии ожидается солнечная и более теплая погода, прогнозируют синоптики.

Ночь пройдет без осадков с небольшой облачностью, ветер ожидается слабый северо-восточный. Температура воздуха понизится до +1…-4 градусов.

Днем более густая облачность соберется в юго-восточных районах, местами в Латгале возможен дождь. Самая ясная погода прогнозируется в Курземе. При восточном и северном ветре от слабого до умеренного воздух прогреется до +8…+13 градусов, местами на побережье - до +6 градусов.

В Риге в субботу ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, будет дуть слабый северо-восточный ветер, во второй половине дня его сменит умеренный северный ветер. Температура воздуха к концу ночи опустится до нуля, в пригородах - до -1…-3 градусов. Днем температура повысится до +12 градусов, более прохладный воздух сохранится у моря.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео