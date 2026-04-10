В субботу на большей части территории Латвии ожидается солнечная и более теплая погода, прогнозируют синоптики.

Ночь пройдет без осадков с небольшой облачностью, ветер ожидается слабый северо-восточный. Температура воздуха понизится до +1…-4 градусов.

Днем более густая облачность соберется в юго-восточных районах, местами в Латгале возможен дождь. Самая ясная погода прогнозируется в Курземе. При восточном и северном ветре от слабого до умеренного воздух прогреется до +8…+13 градусов, местами на побережье - до +6 градусов.

В Риге в субботу ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, будет дуть слабый северо-восточный ветер, во второй половине дня его сменит умеренный северный ветер. Температура воздуха к концу ночи опустится до нуля, в пригородах - до -1…-3 градусов. Днем температура повысится до +12 градусов, более прохладный воздух сохранится у моря.