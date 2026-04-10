Тарифы на вывоз мусора в Латвии постоянно растут, но этого оказалось мало. Свои пять центов решили вставить европейские власти, введя новые требования к утилизации батарей.

Компания Eco Baltia vide сообщает, что принятый в Европейском союзе новый регламент о батареях и отходах батарей предусматривает более строгие требования к устойчивости батарей, их сбору, переработке, маркировке и восстановлению материалов, одновременно закрепляя принцип, что батареи — это не только удобный в повседневном использовании продукт, но и опасные для окружающей среды отходы.

"Пока на уровне Европейского союза оборот батарей рассматривается как стратегический вопрос, в Латвии сдача батарей на переработку по-прежнему слишком часто откладывается или воспринимается как нечто второстепенное", - указывает компания.

Теперь же батареи придется учитывать не только по химическому составу, но и по типу использования, разделяя переносные батареи, батареи легких средств передвижения, стартерные, осветительные и зажигательные батареи, промышленные батареи и батареи электротранспортных средств.

Еще более важно, что с 2027 года увеличатся целевые показатели по сбору батарей. Для переносных батарей они вырастут с 45% до 63%, а в ближайшие годы достигнут даже 73%. Это означает рост цели сбора на 18 процентных пунктов, или примерно на 40% по сравнению с прежними требованиями.

"Эти изменения неизбежно повлияют и на затраты на управление утилизацией, что в долгосрочной перспективе отразится и на стоимости услуг", - сообщает Eco Baltia vide.

Компания также информирует, что согласно данным Государственной службы окружающей среды за 2024 год, в рамках системы ответственности производителей на рынок Латвии было размещено более 473 тонн гальванических элементов и батарей, тогда как собрано было 222 тонны, или 47% от объема. Это подтверждает устойчивую тенденцию: значительная часть использованных батарей по-прежнему не попадает в контролируемую и безопасную для окружающей среды систему обращения. Но проблема в Латвии не связана с отсутствием инфраструктуры раздельного сбора. Использованные батареи можно сдавать как в местах торговли, где продаются новые батареи, так и на площадках сортировки отходов.