Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Риге приготовили бутерброд длинной более 40 метров – это рекорд

Наша Латвия
Дата публикации: 10.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Риге приготовили бутерброд длинной более 40 метров – это рекорд
ФОТО: пресс-фото

Сегодня, 10 апреля, в Риге зафиксировано впечатляющее достижение — создан бутерброд длиной более 40,5 метра, который превзошёл прежние рекорды столицы.

В масштабном гастрономическом испытании объединили усилия более 50 молодых людей и педагогов из 12 европейских стран.

Самый длинный бутерброд в Риге был приготовлен в Рижском техникуме туризма и креативных индустрий в рамках международного молодёжного мероприятия AEHT Youth Parliament 2026, которое в этом году впервые проходит в Латвии.

Для достижения цели потребовалась значительное количество местной продукции:

– более 15 кг варёной докторской колбасы высшего качества;

– 65 буханок хлеба, предоставленных Латвийской ассоциацией пекарей;

– значительный объём сыра и сырной продукции.

Главная тема мероприятия — «Sustainable Gastronomy Tourism – Actions After 2030» — объединила будущих профессионалов отрасли со всей Европы для обсуждения сокращения пищевых отходов и использования местных продуктов.

Как отметил президент AEHT Ремко Куэртс, подобные инициативы доказывают, что устойчивая гастрономия предполагает тесную связь между образованием и ведущими производителями.

Читайте нас также:
#образование #туризм #Латвия #молодежь #продукты #еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
1
0
1
3

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео