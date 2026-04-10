Сегодня, 10 апреля, в Риге зафиксировано впечатляющее достижение — создан бутерброд длиной более 40,5 метра, который превзошёл прежние рекорды столицы.

В масштабном гастрономическом испытании объединили усилия более 50 молодых людей и педагогов из 12 европейских стран.

Самый длинный бутерброд в Риге был приготовлен в Рижском техникуме туризма и креативных индустрий в рамках международного молодёжного мероприятия AEHT Youth Parliament 2026, которое в этом году впервые проходит в Латвии.

Для достижения цели потребовалась значительное количество местной продукции:

– более 15 кг варёной докторской колбасы высшего качества;

– 65 буханок хлеба, предоставленных Латвийской ассоциацией пекарей;

– значительный объём сыра и сырной продукции.

Главная тема мероприятия — «Sustainable Gastronomy Tourism – Actions After 2030» — объединила будущих профессионалов отрасли со всей Европы для обсуждения сокращения пищевых отходов и использования местных продуктов.

Как отметил президент AEHT Ремко Куэртс, подобные инициативы доказывают, что устойчивая гастрономия предполагает тесную связь между образованием и ведущими производителями.