Этим летом на обязательную службу государственной обороны (СГО) отберут 400 молодых людей, чтобы вместе с добровольцами обеспечить общее число военнослужащих СГО в 1470 человек.

Министерство обороны продлило до 13 апреля подачу заявок на июльский призыв на службу государственной обороны, сообщили агентству LETA в министерстве, поскольку интерес со стороны молодёжи очень высок.

Граждан Латвии в возрасте от 18 до 27 лет приглашают добровольно подавать заявки как на 11-месячную военную службу, так и на пятилетнюю службу в Земессардзе, которая начнётся 17 июля этого года.

При этом каждый третий кандидат по состоянию здоровья оказывается непригодным для службы государственной обороны.

Отказы выдаются и по другим причинам.

В соцсети "X" опубликована запись матери, в которой говорится, что семья не согласилась с первоначальным отказом, поэтому обжаловала его, и в итоге этим летом молодой человек всё же начнёт службу, пишет nra.lv.

"Сын летом пойдёт в СГО! Подал заявку добровольно, получил отказ (странный, необоснованный). Мы обжаловали решение и сегодня получили положительный ответ. С государством приходится бороться даже тогда, когда хочешь учиться его защищать", — пишет мать.

Криста: "Удачи! Мой служит с января, даётся нелегко, в том числе из-за сослуживцев, но по крайней мере он понял, что после СГО хочет учиться, а не продолжать военную карьеру".

CG: "О том, что бывают странные отказы, слышу не впервые. Может ли быть, что среди врачей есть «вата», которые устраивают надуманное сопротивление, выдавая притянутые за уши отказы?"

Varsh: "Читая это, у меня начинают возникать подозрения, нет ли там какой-то саботажной деятельности. Моему сыну месяц назад тоже отказали, сославшись на медицинское заключение. Год назад ему сказали привести здоровье в порядок и тогда приходить. Но в этом году всё равно отказали".

Айя: "Серьёзно, врачи всё-таки профессионалы и диагнозы просто так не раздают. И отказы, видимо, тоже. Пусть тогда повезёт, и IQ позволит справляться там, где мешают смещённые позвонки, близорукость и прочие «мелочи» (надеюсь). И — военная служба, по всей видимости, совсем не лёгкая ни физически, ни морально".