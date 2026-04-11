Вы думаете, что, если не являетесь военнослужащим, и вообще вышли из призывного возраста – то оборона это не про вас? А вот военное ведомство ЛР постулирует: «Оборона Латвии и защита независимости Латвии – ответственность всего общества, и… осуществляется с помощью модели всеобъемлющей обороны государства».

Готовься к войне

Министр Андрис Спрудс («Прогрессивные») в ежегодном отчете «О прогрессе введения системы всеобъемлющей обороны государства» сообщил, что в минувшем году ЛР успешно провела военно-гражданские маневры Pilskalns; продолжала строительство фортификационного комплекса Baltic Line. «Упор был сделан на полноценную деятельность Службы обороны страны, укрепление резервной системы и наращивание боеспособности НВС».

Со своей стороны, Земессардзе проводит с местными властями серию мероприятий Rupors, по «методам действий в условиях военной угрозы». Причем проводились они в прошлом году в достаточно удаленных от внешних границ республики регионах – Мадонском и Салдусском краях. С помощью НАТО было организовано даже выездное, кризисное заседание Кабинета Министров, имитирующее работу в полевых условиях!

Особое внимание уделяется функционированию народнохозяйственного комплекса при военной угрозе: 103 коммерсанта и института получили знания о том, как, являясь т.н. «критической инфраструктурой D», они будут трудиться в условиях чрезвычайного положения или войны.

Военщина из TikTok

«Устойчивость. Дееспособность. Воля», – под таким девизом в Латвии предполагается подготовить запасы всего необходимого на 72 часа, а также планы эвакуации. Они «создавались, знакомясь с опытом Украины в борьбе против российской оккупационной армией».

Находящийся в ведении Минобороны информационный ресурс Sargs.lv ныне направляет свои усилия всюду, где можно найти аудиторию – каналы YouTube и даже TikTok (в последнее время данная социальная сеть запрещена к пользованию на устройствах, принадлежащих самоуправлению Риги!).

«Информационные видео готовились о военном укреплении государственной границы и связанных с ними вопросах – в частности, порядке выкупа земель, а также предоставления объективной и проверенной информации о прошедших в 2025 году на территории Беларуси и России военных учениях государств-агрессоров «Запад».

Возможности выживания в плену

Ну а в Лиепае, на базе Учебного центра Морских сил, был проведен семинар для представителей СМИ – «с целью повысить возможности выживания». Кроме прочего, в программу входили навыки преодоления стресса при попадании в плен. На 2026 год намечено продолжение сей важной миссии…

Если же вернуться к вопросам экономики, то важнейшим этапом выступают Правила Кабинета Министров N 600: «Порядок заключения договоров стратегического партнерства с Министерством обороны». По нему, что называется, в одни руки может быть выдано до 10 000 000 евро – на производство товаров и услуг для военных нужд. ВПК республики растет, как на дрожжах – в прошлом году было зарегистрировано уже 118 предприятий.