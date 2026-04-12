Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) следит за ситуацией с сильно мутировавшим штаммом Covid‑19, который на данный момент обнаружен в 23 странах.

Случаи заражения штаммом «Цикада», который официально называется BA.3.2, уже зарегистрированы в США, Гонконге, Мозамбике и Великобритании.

И хотя нет оснований полагать, что этот штамм более опасен, чем другие, эксперты отмечают, что дети, по-видимому, заражаются им чаще, чем взрослые.

Так стоит ли нам беспокоиться?

Что известно о «Цикаде»?

Штамм BA.3.2 назвали «Цикадой», потому что после его обнаружения он оставался в состоянии «спячки» в некоторых частях мира — подобно этому насекомому, известному тем, что оно может долгое время спать в земле.

В прошлом месяце американское государственное учреждение — Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) — сообщило о случаях заболевания в 25 штатах.

В сообщении говорится, что штамм BA.3.2 был обнаружен в мазках из носа у четырех путешественников, в клинических образцах пяти пациентов и в 132 пробах сточных вод.

ВОЗ также поместила этот штамм в категорию «под наблюдением», что, по ее словам, означает, что он «может потребовать повышенного внимания», и сейчас специалисты выясняют, представляет ли он угрозу для мирового здравоохранения.

Анализ данных по случаям заболевания в Нью-Йорке, проведенный исследователем различных штаммов Covid Райаном Хиснером, позволяет предположить, что у детей вероятность получить положительный результат теста на BA.3.2 выше, чем у взрослых.

«Это не прошло экспертную оценку и не было опубликовано, но, похоже, это правда», — говорит профессор Равиндра Гупта из Кембриджского института терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний.

Существуют разные теории относительно того, почему так происходит. Одна из них состоит в том, что иммунной системе любого человека сложно распознать «Цикаду», поскольку это штамм, с которым мы раньше не сталкивались.

«У детей в целом иммунитет слабее, чем у взрослых, поскольку они не сталкивались с таким большим количеством разных вирусов и ковидных инфекций, поэтому можно ожидать, что их иммунитет к этому вирусу будет совсем слабым» — говорит Гупта.

У взрослых железы, вырабатывающие антитела для защиты от вирусов, развиваются в течение многих лет и помогают укрепить иммунитет.

«У детей было гораздо меньше времени на прохождение этого процесса формирования иммунитета, и это может частично объяснить, почему они более восприимчивы к этому вирусу», — добавляет он.

Другие исследователи предположили, что за случаями заражения детей может стоять сильно мутировавший белок штамма «Цикада».

Гупта и его команда занимаются поиском образцов, взятых у детей, чтобы провести дополнительные исследования и выяснить, почему этот вариант, по-видимому, в большей степени затрагивает именно их.

Как проявляются симптомы?

На данный момент нет данных, свидетельствующих о том, что «Цикада» вызывает у людей более тяжелые формы заболевания, чем другие варианты вируса Covid‑19.

«Также нет каких-либо специфических симптомов, которые встречались бы чаще», — добавляет профессор Пол Хантер, эпидемиолог из Университета Восточной Англии в Великобритании.

Covid‑19 сопровождается такими симптомами, как жар, кашель, боль в горле, заложенность носа, усталость, головные боли, ломота в теле, одышка и диарея.

«Вирус поражает одни и те же клетки независимо от штамма… поэтому симптомы, которые вы испытываете, остаются более или менее одинаковыми», — объясняет Иэн Джонс, вирусолог из Университета Рединга в Великобритании.

Почему этот вариант так сильно мутировал?

Все вирусы со временем мутируют, а РНК-вирусы, подобные Covid‑19, мутируют особенно быстро.

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) охарактеризовал штамм BA.3.2 как «высокодивергентный». Это означает, что он значительно отличается от первоначального штамма «Омикрон».

По словам Джонса, эти мутации могут помешать иммунной системе распознать вирус и в какой-то степени позволяют ему обойти иммунитет, который уже сформировался.

«Вирус, очевидно, добивается успеха: он обходит антитела в организме людей, и поэтому число заболевших постепенно растет», — добавляет он.

Будет ли вакцина по‑прежнему работать?

Из-за этих мутаций вакцины от Covid‑19 могут оказаться менее эффективными в защите от штамма «Цикада». Тем не менее эксперты настаивают, что существующие вакцины все равно дают некоторую защиту от этого варианта.

«Вы можете заразиться, но болезнь будет протекать в легкой форме», — объясняет Джонс.

По данным ВОЗ, на сегодняшний день от Covid‑19 вакцинировано 67 % всего населения.

Однако доступ к обновленным бустерным вакцинам, специально разработанным для защиты от новых штаммов, зависит от региона.

Джонс объясняет, что фармацевтические компании разработают новую версию вакцины, специально направленную против «Цикады», только в том случае, если число заражений и тяжесть течения болезни резко возрастут.

Стоит ли нам беспокоиться?

Эпидемиолог Хантер говорит, что в том, что мы продолжаем сталкиваться с новыми вариантами вируса Covid‑19, нет ничего удивительного.

«Мы будем наблюдать появление новых штаммов вируса до тех пор, пока на планете будут жить люди. Сомнительно, что SARS-CoV-2 когда-нибудь исчезнет», — добавляет он.

Он отмечает, что рост числа случаев заражения штаммом «Цикада» не обязательно означает, что общее число случаев заражения Covid‑19 или смертей от него также увеличится.

«Новые штаммы будут появляться регулярно и способствовать возникновению новых волн заболевания… но, скорее всего, мы будем и дальше наблюдать снижение числа смертей и тяжелых случаев», — добавляет он.

В декабре ВОЗ заявила, что данных, свидетельствующих об увеличении случаев тяжелого течения болезни, госпитализаций или смертей, связанных с «Цикадой», нет, и отметила, что новый штамм представляет низкий риск для общественного здравоохранения.

«[Covid‑19] теперь стал одной из обычных зимних респираторных инфекций, и людям просто нужно иметь его в виду, — говорит Джонс. — Если они считают, что вакцина принесет им пользу, им следует пойти и сделать прививку».

Однако представители групп риска — в том числе люди старше 65 лет, люди с ослабленным иммунитетом и страдающие хроническими заболеваниями — могут тяжело переносить инфекцию COVID-19.

«Важно своевременно обратиться за медицинской помощью, если у вашего ребенка уже имеются заболевания легких, сердца или иммунодефицит, — говорит Гупта. — Но у большинства здоровых детей болезнь должна пройти сама собой», объясняет "Би-би-си".

Теперь ждем разъяснений от латвийских эпидемиологов...