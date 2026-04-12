Как обстоят дела с традициями аутентичной бани: рассскажут в Латвийской академии наук 0 133

Дата публикации: 12.04.2026
В мае в Латвийской академии наук состоится конференция «Баня в культурном пространстве Латвии: наследие, возможности и вызовы», — сообщила местная Ассоциация бань и СПА.

На мероприятии планируется обсудить традиции бани и её современные интерпретации. Ассоциация подчеркивает, что принятие названных процедур в Латвии живёт и широко практикуется, однако с ростом популярности возникает вопрос, сохраняется ли её суть и не «утекает» ли традиция постепенно в процессы глобализации.

В ходе мероприятия будет проведена дискуссия под руководством председателя Комитета по нематериальному культурному наследию, фольклориста и философа Мары Меллэна.

В научном собрании примут участие ведущий исследователь Института литературы, фольклора и искусства Латвийского университета Рита Зарa, ведущий исследователь Института культуры и искусства Латвийской академии культуры Иева Витола, специалист по здравоохранению Ивита Пичукане, основатель Музея бани Теодор Карлсон, а также парильщица и исследовательница латвийских народных традиций Олица Пурина.

К слову, с 2025 года традиции бани включены в список нематериального культурного наследия Латвии.

#здравоохранение #традиции #баня #конференция
