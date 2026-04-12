Кладоискательство: насколько оно популярно в Латвии?

Дата публикации: 12.04.2026
В Латвии начался сезон поиска кладов.

По мнению экспертов, именно ранняя весна, когда трава не скрыла перспективные места, - это самый выигрышный сезон для поиск кладов и металлолома.

Доподлинно не известно сколько людей в нашей стране поставили это занятие на регулярную основу, но учитывая количество объявлений о купле продаже металлоискателей и сопутствующей техники - интерес налицо.

Только на одном популярном портале прямо сейчас 167 объявлений по данной теме!

Цена вопроса на металлоискатели - самая разная. Сообщим только о лидере рейтинга:

Детектор для металла Minelab Equinox 700 с технологией Multi-IQ, который значительно увеличивает глубину и стабильность обнаружения целей любого размера в любом грунте, позволяет игнорировать помехи от грунта, а так же может полностью погружаться под воду на глубину до 5 метров.

Достоинства металлодетектора:

Рабочие частоты: 4/5/10/15 кГц, Multi IQ+ Идентификация цели в высоком разрешении: 119 номеров идентификации цели (99 для цветных металлови 20 для железа). Разделение целей: Настройка смещения железа и скорости отслеживания цели, что позволяет успешно отличать мусор от ценных находок. Превосходное обнаружение целей на любой месности: Режимы поиска: Парк, Поле, Пляж. Исключительная точность: Стабильная идентификация цели как на глубине, так и в точечном режиме. Настройка аудиосигнала: 5 режимов порогового тона с возможностью настройки. Громкий и чёткий аудиосигнал: Беспроводные наушники Minelab ML 85, обеспечивающие передачу аудиосигнала с малой задержкой, встроенный динамик. Освещение и вибрация: Фонарик на панели управления, красная подсветка дисплея, клавиатура с подсветкой и вибрация рукоятки.

Вес прибора 1, 27 кг, длина - 1440 см. Металлоискатель работает от встроенного литий - ионного аккумулятора, для зарядки которого в комплекте есть USB-шнур.

Качество детектора позволит сделать поисковую операцию комфортной и интересной, уверяют продавцы!

Да и цена... Цена: 899 евро!

Будем искать?

