«Являюсь инвалидом по зрению. Недавно умер отец, из наследников, кроме меня, еще сестра и брат. Может ли моя супруга, если я оформлю на нее доверенность, представлять мои интересы у нотариуса по вопросам наследства? И как оформить такую доверенность? Читатель bb.lv»

У читателя имеется два варианта — либо подписывать заявление о принятии наследства самому, либо оформить доверенность на супругу, чтобы в дальнейшем она могла представлять его интересы. Но на каком варианте он бы ни остановился, ему все равно придется прибегнуть к помощи двух свидетелей. К свидетелям предъявляются следующие требования:

Они должны хорошо владеть государственным языком

Они не могут состоять в родстве ни с человеком, дающим доверенность, ни с его супругой. Это могут быть друзья, коллеги, соседи и т. д.

Роль свидетелей заключается в том, что в процессе оформления документов один из них подтверждает своей подписью, что человек, принимающий наследство (или дающий доверенность) в данный момент находится в здравом уме и твердой памяти, не подвергается никакому физическому или психологическому воздействию со стороны и свои действия осуществляет исключительно по доброй воле.

Второй свидетель выполняет роль «рук»: то есть, ставит свою подпись вместо человека, который по причине инвалидности не в состоянии расписаться на документах самостоятельно.